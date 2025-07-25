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2-ият кръг в Първа лига започва с един мач днес - ПРОГРАМА

2-ият кръг в Първа лига започва с един мач днес - ПРОГРАМА

25 Юли, 2025 10:37 540 0

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Ботев Враца - Лудогорец е с начален час 20:30ч.

2-ият кръг в Първа лига започва с един мач днес - ПРОГРАМА - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 2-ри кръг:

25 юли - петък, 20:30 ч
Ботев Враца - Лудогорец

26 юли - събота, 19:00 ч
Берое Стара Загора - ЦСКА 1948

26 юли - събота, 21:15 ч
ЦСКА - Спартак Варна

27 юли - неделя, 19:00 ч
Арда Кърджали - Локомотив София

27 юли - неделя, 19:45 ч
Черно море Варна - Ботев Пловдив

27 юли - неделя, 21:15 ч
Септември София - Левски

28 юли - понеделник, 19:00 ч
Добруджа Добрич - Славия

28 юли - понеделник, 21:15 ч
Монтана - Локомотив Пловдив


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