2-ият кръг в Първа лига започва с един мач днес - ПРОГРАМА

Първа лига - 2-ри кръг:
25 юли - петък, 20:30 ч
Ботев Враца - Лудогорец
26 юли - събота, 19:00 ч
Берое Стара Загора - ЦСКА 1948
26 юли - събота, 21:15 ч
ЦСКА - Спартак Варна
27 юли - неделя, 19:00 ч
Арда Кърджали - Локомотив София
27 юли - неделя, 19:45 ч
Черно море Варна - Ботев Пловдив
27 юли - неделя, 21:15 ч
Септември София - Левски
28 юли - понеделник, 19:00 ч
Добруджа Добрич - Славия
28 юли - понеделник, 21:15 ч
Монтана - Локомотив Пловдив
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