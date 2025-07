Украински командир каза на европейските генерали, че техните държави са неподготвени за съвременна война

Украински военен командир предупреди страните от НАТО, че не са готови за съвременна война и трябва да променят спешно доктрините си, предаде militarnyi.com.

Роберт Йосифович Бровди, с позивна „Мадяр“, ръководи Силите за безпилотни системи към ЗСУ. Той заяви, че не познава нито една държава от НАТО, способна да защитава градовете си, ако е изправена пред 200-300 дрона „Шахед“ всеки ден, седем дни в седмицата.

По време на форума LANDEURO 2025 във Висбаден в Германия украинският майор подчерта огромното значение на дроновете в съвременната война. „Мадяр“ заяви, че вече е норма дрон за 400 долара да може да унищожи танк за милиони.

Украинският опит трябва да бъде интегриран в европейските системи за сигурност, каза Бровди. По думите му Русия драстично е увеличила производството на безпилотни апарати, с които атакува постоянно Украйна, и страните от НАТО трябва да се подготвят за воденето на такъв вид война.

„Когато Путин изстрелваше по 100 дрона „Шахед“ на ден към Украйна, той обеща 500, а ние не го приехме като сериозна заплаха. Днес това не е за смях – вече е преминат прага от 400 дрона на ден. Нашият опит ще бъде безценен за целия рационален свят, защото всяка държава може да се сблъска с подобен сценарий. Не познавам нито една държава от НАТО, способна да защитава градовете си, ако е изправена пред 200-300 „Шахед“-и всеки ден, седем дни в седмицата. Вашата национална сигурност спешно изисква стратегическа преоценка“, предупреди Роберт „Мадяр“ Бровди.



„Четири наши екипажа за дронове биха могли да унищожат база на НАТО за 15 минути, от разстояние 10 км. Биха могли да я превърнат в Пърл Харбър. Не казвам това, за да плаша някого – само за да посоча, че тези технологии сега са толкова достъпни и евтини. Ако попаднат в ръцете на терористи, те биха могли да дестабилизират цяла страна. Ето защо нашата обща борба е в интерес на всички нас“, каза Бровди, призовавайки страните от НАТО спешно да вземат мерки, за да защитят гражданите си.

Robert "Magyar" Brovdi delivered hard truths about the war to NATO generals at LANDEURO 2025 in Wiesbaden.



🔻Key points:

• No tank in the world can withstand a $400 drone.

• What will NATO do if Shaheds fly over Europe? Your doctrines need an urgent review.

• Unmanned Systems… pic.twitter.com/uqUSFFid5V