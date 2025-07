Трагедия в небето: Руски пътнически самолет се разби в Сибир

Руски пътнически самолет Ан-24, управляван от сибирската авиокомпания „Ангара“, се разби на 24 юли в Амурска област, съобщи руската информационна агенция ТАСС, предава Vesti.bg.

На борда му са се намирали 43 души - 37 пътници, сред които пет деца, и шестима души екипаж.

Останките на самолета са били открити от въздуха, разпръснати на голяма площ в труднодостъпен планински и горист терен. Това потвърждава неназован източник, цитиран от ТАСС.

Връзката със самолета е изгубена след като пилотите са извършили втори заход за кацане на летището в град Тинда - дестинация в Амурска област, граничеща с Китай. Според съобщение на Далекоизточната транспортна прокуратура, около 13:00 часа местно време (07:00 московско) самолетът е загубил връзка с диспечерите малко преди кацане.

Самолетът е изпълнявал редовен полет по маршрута Хабаровск - Благовещенск - Тинда. Малко преди инцидента, при наближаване на крайната точка, той е изчезнал от радарите.

Регионалният губернатор Василий Орлов потвърди, че веднага е организирана спасителна операция. „Всички необходими сили и средства са разположени за издирване на самолета“, написа той в Telegram.

Министерството на извънредните ситуации на Русия посочва, че по предварителни данни броят на пътниците може да е малко по-нисък - около 40 души. Операцията по издирване и спасяване продължава, като достъпът до мястото на катастрофата остава силно затруднен.

