Спортът по ТВ в четвъртък (1 май)

Мегашоу между Барселона и Интер не излъчи победитал в първата полуфинална среща в Шампионската лига

Барселона и Интер завършиха при драматично 3:3 в първия сблъсък от полуфиналната фаза на Шампионската лига, който ще остане в съзнанието на феновете з ...