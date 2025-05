На този ден преди 31 години си отиде великият Айртон Сена

Днес се навършват 31 години от смъртта на великия Айртон Сена. Един от най-големите пилоти в историята на Формула 1 си отиде от този свят едва на 34-годишна възраст.

Сена е роден в Сао Пауло, Бразилия и от ранна възраст демонстрира какъв талант е.

Ayrton Senna. Forever in our hearts 💚💛



We remember the three-time champion on the anniversary of his tragic passing#SennaSempre pic.twitter.com/ky0cFkIBW0