Ливърпул иска защитник на Ювентус за заместник на Александър-Арнолд

Все по-вероятно изглежда Трент Александър-Арнолд да напусне Ливърпул след края на сезона, тъй като контрактът му с клуба да изтича, а ново споразумение засега не е постигнато. Десният краен бранител е силно свързван с преминаване в Реал Мадрид, който от доста време има интерес към английския национал.

Александър-Арнолд бе сред тримата основни играчи, за които се очакваше да напуснат „Анфийлд“ това лято, но ситуацията се промени. Капитанът Върджил ван Дайк и голмайсторът Мохамед Салах вече преподписаха договорите си и обвързаха бъдещето си с клуба, оставяйки Александър-Арнолд като единствения ключов футболист с неясен статут.

🚨 Liverpool are interested in signing Andrea Cambiaso as their replacement for Trent Alexander-Arnold.



(Source: Calciomercato) pic.twitter.com/VHXH9uA2Aw