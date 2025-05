Гран При на Мексико официално остава в календара на Формула 1 до 2028-а

След като се завърна в календара на Формула 1 през 2015, Гран при на Мексико продължи договора си за още три години и ще бъде част от сезоните поне до 2028-а година. Напускането на мексиканския пилот Серхио Перес в края на миналия сезон създаде усещане, че Гран при в родината му може да отпадне от календара, но това не стана.

"Много сме ентусиазирани да обявим, че Мексико ще продължи да бъде част от нашия календар до 2028", обяви президентът на Формула 1 Стефано Доменикали. "Формула 1 е енергия, страст и емоция, а уникалната атмосфера, която създават мексиканските фенове е една от най-невероятните през сезона", добави той.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix has been extended to 2028! 🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Lo5FdT8wsN