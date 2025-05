Карлос Сайнц: Изобщо не съм изненадан от проблемите на Хамилтън във Ferrari

Карлос Сайнц заяви, че не е изненадан от проблемите, с които са сблъсква този сезон във Ferrari Луис Хамилтън. 7-кратният световен шампион дойде в Маранело на мястото на Сайнц, след като прекара 12 години в Мерцедес, където спечели 6 световни титли.

От началото на сезона Луис спечели спринта в Китай, но в останалите надпревари и квалификации има проблеми с настройките и поведението на колата.

„Не, изобщо не съм изненадан от проблемите на Хамилтън във Ferrari – обясни Сайнц. – Но аз очаквах да имам проблеми в Williams, очаквах, че и на него няма да му е лесно.

