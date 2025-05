Десет пъти по-скъпо ще е екологичното гориво за Формула 1

От следващия сезон във Формула 1 ще се използва екологично гориво от възобновяеми източници, което обаче ще се окаже много по-скъпо от това, с което карат сега пилотите.

Според The Race, по време на заседанието на Комисията за Формула 1 в Женева, отборите са изразили притеснението си от резкия скок на цената на горивото.

Сега отборите във Формула 1 получават гориво на цена между 22 и 33 долара, но за 2026 цената ще стане 170 - 225 долара за литър.

