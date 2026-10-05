Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Хуманоидният робот на Boston Dynamics получи ръце с четири пръста (ВИДЕО)

Хуманоидният робот на Boston Dynamics получи ръце с четири пръста (ВИДЕО)

5 Октомври, 2026 14:54 502 2

  • boston dynamics-
  • хуманоиден робот-
  • atlas-
  • роботи

Иновацията служи за извършване на фина работа

Хуманоидният робот на Boston Dynamics получи ръце с четири пръста (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Инженерният екип на Boston Dynamics представи революционна модификация за своя емблематичен хуманоиден робот Atlas. Роботът вече разполага с изцяло нови четирипръсти ръце, които драстично подобряват сръчността му при боравене с предмети, запазвайки същевременно изключителната си товароносимост и здравина. Новият модул за манипулация разполага с 13 степени на свобода – сериозен скок спрямо предишното поколение със 7 степени, което бе ограничено предимно до грубо хващане и носене.

Инженерите избират конфигурация с четири пръста (три основни и противопоставен палец), след като тестовете показват, че кутрето не носи никаква реална функционална полза в промишлена среда. При експериментите с хора, със залепени един за друг безименен пръст и кутре, сръчността не намалява. Тази геометрия позволява на робота да прави прецизен захват тип „щипка“, да хваща стабилно обекти с три пръста и да борави ефективно с реални инструменти като дрелки, отвертки и ъглошлайфи.

Конструкцията на новата ръка е проектирана за тежки условия в логистиката и производството. Всички задвижващи механизми са капсулирани, а през ставите не преминават открити кабели. Ръката е с размери, близки до човешката, но е способна да държи и пренася товари с тегло до 45 килограма. В допълнение, дланта и пръстите са покрити с мрежа от тактилни сензори за натиск, които засичат и най-финия контакт, а вградената проприоцептивна система осигурява постоянна обратна връзка за точното положение на всяка става.

Обучението на Atlas се базира на сложен хибриден подход. Първоначално движенията се записват от хора с помощта на специализирани сензорни ръкавици, след което се пренасят в дигитална симулация. Чрез обучение с подсилване (reinforcement learning) алгоритмите се адаптират към физическия свят. Тази гъвкавост е от ключово значение, за да може хуманоидът да се справя с непознати предмети, гъвкави кабели и заплетени обекти в контейнери без предварително програмирани сценарии. Вижте повече във видеото.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Щот няма нос и уши да си ги чопли с петия😅

    Коментиран от #2

    15:11 05.10.2026

  • 2 Тцтцтц

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цъцъ":

    Стигат му,даде сменя батерията.

    15:16 05.10.2026