Изкуственият интелект в действие: Роботите вече крадат занаята от хората само с един поглед

20 Май, 2026 12:36 897 4

  • изкуствен интелект-
  • роботи

Революционна швейцарска технология позволява на машини с коренно различен дизайн да копират сложни човешки движения, без да се налага пренаписване на софтуерния код

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Човечеството притежава уникалната способност да учи и попива нови умения чрез чисто наблюдение. До този момент обаче, да накараш една машина да повтори сложна поредица от физически действия без хиляди редове специфичен програмен код, си беше чиста проба научна фантастика. Основната пречка винаги е била в дизайна – всеки робот има различна конструкция, различен брой стави и специфичен обхват на движенията. Учени и инженери от престижния Федерален технологичен институт в Лозана (EPFL) обаче успяха да прескочат тази технологична бариера, предлагайки гениално и елегантно решение.

В основата на този технологичен пробив стои Лабораторията за алгоритми и системи за обучение (LASA). Екипът е разработил иновативен подход, наречен "кинематичен интелект". Става дума за съвсем нова ера в концепцията за обучение чрез демонстрация. Голямото чудо тук е, че системата спестява колосални суми пари и време на индустрията, тъй като вече няма нужда оператори да пренастройват софтуера за всеки отделен модел машина. Вместо това, роботи с напълно различна архитектура наблюдават едно и също действие, показано от човек, и го усвояват мигновено.

Каква е тайната зад този дигитален скок? Кинематичният интелект не просто кара машината сляпо да копира движението, а превежда видяното в гъвкава стратегия. Изкуственият интелект моментално калкулира индивидуалните лимити, силите и ограниченията на ставите на съответния робот. Дори само след една-единствена показна лекция от страна на човека, роботите-ученици успяват да претворят задачата чрез глобално стабилна динамична система. Проектът стартира с детайлно заснемане на човешки движения – от простото местене и бутане до прецизното хвърляне и манипулиране на предмети.

В реални тестови условия учените са изправили три напълно различни търговски робота пред предизвикателството да разтоварват дървени блокчета от конвейерна лента и да ги подреждат в контейнери. Резултатите са повече от впечатляващи: всяка машина е интерпретирала задачата по свой собствен начин, съобразен с личната си анатомия, но крайният резултат е бил безупречен и абсолютно безопасен. Следващата голяма цел пред визионерите от Швейцария е още по-дръзка – те искат да премахнат физическите демонстрации и да научат машините да действат само по гласови команди, оставяйки изпълнението изцяло на тяхната собствена преценка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    5 0 Отговор
    Чакай малко значи изкуствения интелект вече оставя милиони без работа ,а от Синедриона ни обясняват че няма работна ръка,като в същото време милиони висят на помощи и никога не работят ,кабала от синагогата на дявола започна пропаганда в България да внасяме талибани и примати както в Европа преди ,това е хилядолетната мечта на ционистите да заменят бялото население на Европа с талибани и примати

    12:40 20.05.2026

  • 2 Стенли

    0 0 Отговор
    Да с роботите надминахме дори научнофантастичните филми , но за съжаление нещата с овладяването на космоса сериозно изостават

    13:06 20.05.2026

  • 3 Не е

    2 0 Отговор
    далеч денят, когато роботите ще се "разсърдят".

    13:20 20.05.2026

  • 4 Васил

    1 0 Отговор
    Ужас за човечеството. Много скоро ще започне паленето и разрушаването на същите тия роботи.

    13:55 20.05.2026