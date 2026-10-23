Chery стартира продажбите на хуманоидни роботи за дома

Автомобилният гигант Chery навлиза смело в една съвсем нова и футуристична пазарна ниша, давайки официален старт на международните продажби на домашни хуманоидни роботи чрез своето специализирано подразделение AiMOGA Robotics. Иновативният робот, носещ името MoBao, е позиционирана като първия масов потребителски робот за домакинството, чиято основна мисия е да функционира като надежден, верен и грижовен спътник както за най-малките членове на семейството, така и за по-възрастните хора.
Физическите параметри на робота са прецизно съобразени с условията в типичния градски апартамент – той притежава компактна височина от едва 90 сантиметра и тегло от около 18 килограма, което го прави изключително лесен за позициониране и пренасяне без риск от задръстване на жилищното пространство. Инженерната конструкция разполага с 22 степени на свобода на движение, позволяващи му да симулира над 30 различни човешки емоции за максимално естествено и топло взаимодействие с хората. Цялото тяло на азиатската разработка е облечено в специална мека защитна обвивка, съчетана с вградени механизми за физическа безопасност при евентуални неочаквани сблъсъци или инциденти.
Функционалността на MoBao е разделена в два основни оперативни сценария, адаптирани според възрастта на потребителите. При контакт с възрастни хора машината влиза в ролята на внимателен и отговорен домашен асистент, способен да води пълноценни разговори, да напомня за навременния прием на медикаменти и незабавно да алармира близките или спешните служби при регистриране на падане или друга критична ситуация. В режим на работа с деца роботът се превръща в забавен интерактивен партньор за игри, който подпомага усвояването на чужди езици, наизустяването на стихотворения, провежда образователни визуални занимания и дори може да демонстрира танцови умения.
Интелектуалното сърце на устройството е усъвършенствана платформа с изкуствен интелект, отговорна за автономното планиране на задачите и плавното протичане на диалога на повече от 20 различни езика, като едновременно с това разпознава лица с голяма точност. Защитата на личните данни е гарантирана чрез надеждно криптиране на цялата събирана информация директно в паметта на устройството. Вградената батерия осигурява автономна работа в рамките на час и половина до два часа с едно зареждане, а от компанията все още пазят в тайна крайната пазарна цена на устройството, чиито предварителни поръчки вече са активни в световен мащаб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
Коментиран от #2, #3
15:09 23.10.2026
2 И роботка за
До коментар #1 от "Стенли":в леглото.....
Инвестираш веднъж А в жената постоянно и многократно.
Това е шега разбира се. След негативите от страна белият наркомански нос поне малко да се посмеем
15:46 23.10.2026
3 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Стенли":Ами то натам духа вятърът, но ще трябва да се мине и през тази начална фаза! Има обаче два яки минуса ако се реализира желанието Ви, господине! Рискът всички, които си вадят хляба с това да останат без работа! Рискът, роботът да те разпознае като основен замърсител на дома и да калкулира, че е по оптимално да отстрани причината за замърсяването веднъж от колкото да хаби енергия и ресурси за да чисти всеки ден след теб!
Коментиран от #5
15:50 23.10.2026
4 Лопата Орешник
15:54 23.10.2026
5 Стенли
До коментар #3 от "Лопата Орешник":Ами да това е така , неминуемо ще има инциденти , също както при лекарствата има странични рфекти
16:01 23.10.2026