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Chery стартира продажбите на хуманоидни роботи за дома

Chery стартира продажбите на хуманоидни роботи за дома

23 Октомври, 2026 15:00 612 5

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Иновативният робот, носи името MoBao

Chery стартира продажбите на хуманоидни роботи за дома - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният гигант Chery навлиза смело в една съвсем нова и футуристична пазарна ниша, давайки официален старт на международните продажби на домашни хуманоидни роботи чрез своето специализирано подразделение AiMOGA Robotics. Иновативният робот, носещ името MoBao, е позиционирана като първия масов потребителски робот за домакинството, чиято основна мисия е да функционира като надежден, верен и грижовен спътник както за най-малките членове на семейството, така и за по-възрастните хора.

Физическите параметри на робота са прецизно съобразени с условията в типичния градски апартамент – той притежава компактна височина от едва 90 сантиметра и тегло от около 18 килограма, което го прави изключително лесен за позициониране и пренасяне без риск от задръстване на жилищното пространство. Инженерната конструкция разполага с 22 степени на свобода на движение, позволяващи му да симулира над 30 различни човешки емоции за максимално естествено и топло взаимодействие с хората. Цялото тяло на азиатската разработка е облечено в специална мека защитна обвивка, съчетана с вградени механизми за физическа безопасност при евентуални неочаквани сблъсъци или инциденти.

Chery стартира продажбите на хуманоидни роботи за дома

Функционалността на MoBao е разделена в два основни оперативни сценария, адаптирани според възрастта на потребителите. При контакт с възрастни хора машината влиза в ролята на внимателен и отговорен домашен асистент, способен да води пълноценни разговори, да напомня за навременния прием на медикаменти и незабавно да алармира близките или спешните служби при регистриране на падане или друга критична ситуация. В режим на работа с деца роботът се превръща в забавен интерактивен партньор за игри, който подпомага усвояването на чужди езици, наизустяването на стихотворения, провежда образователни визуални занимания и дори може да демонстрира танцови умения.

Интелектуалното сърце на устройството е усъвършенствана платформа с изкуствен интелект, отговорна за автономното планиране на задачите и плавното протичане на диалога на повече от 20 различни езика, като едновременно с това разпознава лица с голяма точност. Защитата на личните данни е гарантирана чрез надеждно криптиране на цялата събирана информация директно в паметта на устройството. Вградената батерия осигурява автономна работа в рамките на час и половина до два часа с едно зареждане, а от компанията все още пазят в тайна крайната пазарна цена на устройството, чиито предварителни поръчки вече са активни в световен мащаб.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    1 0 Отговор
    Повече може да служи като скъпа играчка на деца ,но дори те до някой време ще се отегчат ,на мен ми трябва робот , да ми смени чаршафите , да сложи мръсните дрехи в пералнята ,след това да ги простре , да изчисти с прахосмукачка , да Измир подовете , включително и банята , и тоалетната чиния , а да да измие и чиниите , ето това се нарича робот , а не като тази играчка

    Коментиран от #2, #3

    15:09 23.10.2026

  • 2 И роботка за

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    в леглото.....
    Инвестираш веднъж А в жената постоянно и многократно.
    Това е шега разбира се. След негативите от страна белият наркомански нос поне малко да се посмеем

    15:46 23.10.2026

  • 3 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Ами то натам духа вятърът, но ще трябва да се мине и през тази начална фаза! Има обаче два яки минуса ако се реализира желанието Ви, господине! Рискът всички, които си вадят хляба с това да останат без работа! Рискът, роботът да те разпознае като основен замърсител на дома и да калкулира, че е по оптимално да отстрани причината за замърсяването веднъж от колкото да хаби енергия и ресурси за да чисти всеки ден след теб!

    Коментиран от #5

    15:50 23.10.2026

  • 4 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Каквото и да е бъдещето на роботиката, в никакъв случай не трябва да съществуват роботи, които не са програмирани минимум с петте основни закона на роботиката! Трите на Азимов , както и тези на Дилов - баща и Никола Кесаровски!

    15:54 23.10.2026

  • 5 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Ами да това е така , неминуемо ще има инциденти , също както при лекарствата има странични рфекти

    16:01 23.10.2026