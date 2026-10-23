Chery стартира продажбите на хуманоидни роботи за дома

Автомобилният гигант Chery навлиза смело в една съвсем нова и футуристична пазарна ниша, давайки официален старт на международните продажби на домашни хуманоидни роботи чрез своето специализирано подразделение AiMOGA Robotics. Иновативният робот, носещ името MoBao, е позиционирана като първия масов потребителски робот за домакинството, чиято основна мисия е да функционира като надежден, верен и грижовен спътник както за най-малките членове на семейството, така и за по-възрастните хора.

Физическите параметри на робота са прецизно съобразени с условията в типичния градски апартамент – той притежава компактна височина от едва 90 сантиметра и тегло от около 18 килограма, което го прави изключително лесен за позициониране и пренасяне без риск от задръстване на жилищното пространство. Инженерната конструкция разполага с 22 степени на свобода на движение, позволяващи му да симулира над 30 различни човешки емоции за максимално естествено и топло взаимодействие с хората. Цялото тяло на азиатската разработка е облечено в специална мека защитна обвивка, съчетана с вградени механизми за физическа безопасност при евентуални неочаквани сблъсъци или инциденти.

Функционалността на MoBao е разделена в два основни оперативни сценария, адаптирани според възрастта на потребителите. При контакт с възрастни хора машината влиза в ролята на внимателен и отговорен домашен асистент, способен да води пълноценни разговори, да напомня за навременния прием на медикаменти и незабавно да алармира близките или спешните служби при регистриране на падане или друга критична ситуация. В режим на работа с деца роботът се превръща в забавен интерактивен партньор за игри, който подпомага усвояването на чужди езици, наизустяването на стихотворения, провежда образователни визуални занимания и дори може да демонстрира танцови умения.

Интелектуалното сърце на устройството е усъвършенствана платформа с изкуствен интелект, отговорна за автономното планиране на задачите и плавното протичане на диалога на повече от 20 различни езика, като едновременно с това разпознава лица с голяма точност. Защитата на личните данни е гарантирана чрез надеждно криптиране на цялата събирана информация директно в паметта на устройството. Вградената батерия осигурява автономна работа в рамките на час и половина до два часа с едно зареждане, а от компанията все още пазят в тайна крайната пазарна цена на устройството, чиито предварителни поръчки вече са активни в световен мащаб.