Сцена, подобна на филм! Роботи, сглобяващи BMW-та, скачат в разтопена стомана

Американската технологична компания Figure AI, специализирана в разработването на хуманоидни роботи, организира нестандартно и зрелищно сбогуване със своето остаряващо поколение F.02. Част от тези машини доскоро изпълняваха тестови задачи в завода на BMW в Южна Каролина, но вместо стандартно разглобяване за резервни части, създателите им решиха да ги изпратят в пенсия по драматичен начин – чрез скок във вана с разтопен метал.

Преди финалното си рециклиране хуманоидите са преминали през серия от специални обучения в централата на стартъпа в Сан Хосе. Там инженерите са ги научили автономно да балансират, да извършват акробатични каскади, да правят салто и да падат безопасно върху омекотяващи подложки.

За да осъществи нестандартната си идея, екипът на Figure AI е потърсил съдействие от специализирана леярна във Финландия, след като заводите в САЩ и Мексико са отказали да участват в подобна процедура. От компанията категорично подчертават, че разпространените кадри не са продукт на генеративен изкуствен интелект или дигитална анимация, а напълно реален физически експеримент с автономно управлявани машини.

След изстиването на метала от разтопените роботи, компанията е превърнала останките в уникални колекционерски сувенири с лимитиран тираж. Ограничените артефакти се предлагат на феновете на високите технологии на цени, започващи от 500 долара, като от серията F.02 вече са останали едва броени екземпляри.