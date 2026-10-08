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Сцена, подобна на филм! Роботи, сглобяващи BMW-та, скачат в разтопена стомана

Сцена, подобна на филм! Роботи, сглобяващи BMW-та, скачат в разтопена стомана

8 Октомври, 2026 13:00 1 166 7

  • роботи-
  • хуманоиден робот-
  • bmw

Хуманоидните роботи на Figure AI приключиха кариерата си по необичаен начин

Сцена, подобна на филм! Роботи, сглобяващи BMW-та, скачат в разтопена стомана - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американската технологична компания Figure AI, специализирана в разработването на хуманоидни роботи, организира нестандартно и зрелищно сбогуване със своето остаряващо поколение F.02. Част от тези машини доскоро изпълняваха тестови задачи в завода на BMW в Южна Каролина, но вместо стандартно разглобяване за резервни части, създателите им решиха да ги изпратят в пенсия по драматичен начин – чрез скок във вана с разтопен метал.

Преди финалното си рециклиране хуманоидите са преминали през серия от специални обучения в централата на стартъпа в Сан Хосе. Там инженерите са ги научили автономно да балансират, да извършват акробатични каскади, да правят салто и да падат безопасно върху омекотяващи подложки.

За да осъществи нестандартната си идея, екипът на Figure AI е потърсил съдействие от специализирана леярна във Финландия, след като заводите в САЩ и Мексико са отказали да участват в подобна процедура. От компанията категорично подчертават, че разпространените кадри не са продукт на генеративен изкуствен интелект или дигитална анимация, а напълно реален физически експеримент с автономно управлявани машини.

След изстиването на метала от разтопените роботи, компанията е превърнала останките в уникални колекционерски сувенири с лимитиран тираж. Ограничените артефакти се предлагат на феновете на високите технологии на цени, започващи от 500 долара, като от серията F.02 вече са останали едва броени екземпляри.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Другаде преди дни го представяха като от филма Терминатор.
    Иначе изглежда глупаво. Роботи се правят от различни материали и хвърляйки ги в пещ развалящ материала в него с някаква смеска. Трябва да се гледа да е чисто само един материал.

    13:16 08.10.2026

  • 2 78098675654576

    5 0 Отговор
    изврати се тоя свят , все за пари ! И като видят другите роботи какво става с брачедите им само ще искат да се подчинят на команда "скачай", Да не се чудите после как се прескачат закони ..

    13:17 08.10.2026

  • 3 Дзак

    4 0 Отговор
    Не се ли притесняват от отмъщението на ИИ?

    13:20 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ауу,

    1 0 Отговор
    фонлайнар да ги санкционира за нехуманно отношение към роботите...

    Коментиран от #7

    14:03 08.10.2026

  • 6 Рециклиране

    0 0 Отговор
    Метал при метал отива

    14:31 08.10.2026

  • 7 Вселената

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ауу,":

    Не бе само се трансформира, не се губят атомите

    14:32 08.10.2026