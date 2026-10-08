Сцена, подобна на филм! Роботи, сглобяващи BMW-та, скачат в разтопена стомана

Американската технологична компания Figure AI, специализирана в разработването на хуманоидни роботи, организира нестандартно и зрелищно сбогуване със своето остаряващо поколение F.02. Част от тези машини доскоро изпълняваха тестови задачи в завода на BMW в Южна Каролина, но вместо стандартно разглобяване за резервни части, създателите им решиха да ги изпратят в пенсия по драматичен начин – чрез скок във вана с разтопен метал.
Преди финалното си рециклиране хуманоидите са преминали през серия от специални обучения в централата на стартъпа в Сан Хосе. Там инженерите са ги научили автономно да балансират, да извършват акробатични каскади, да правят салто и да падат безопасно върху омекотяващи подложки.
За да осъществи нестандартната си идея, екипът на Figure AI е потърсил съдействие от специализирана леярна във Финландия, след като заводите в САЩ и Мексико са отказали да участват в подобна процедура. От компанията категорично подчертават, че разпространените кадри не са продукт на генеративен изкуствен интелект или дигитална анимация, а напълно реален физически експеримент с автономно управлявани машини.
След изстиването на метала от разтопените роботи, компанията е превърнала останките в уникални колекционерски сувенири с лимитиран тираж. Ограничените артефакти се предлагат на феновете на високите технологии на цени, започващи от 500 долара, като от серията F.02 вече са останали едва броени екземпляри.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Иначе изглежда глупаво. Роботи се правят от различни материали и хвърляйки ги в пещ развалящ материала в него с някаква смеска. Трябва да се гледа да е чисто само един материал.
13:16 08.10.2026
2 78098675654576
13:17 08.10.2026
3 Дзак
13:20 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ауу,
Коментиран от #7
14:03 08.10.2026
6 Рециклиране
14:31 08.10.2026
7 Вселената
До коментар #5 от "Ауу,":Не бе само се трансформира, не се губят атомите
14:32 08.10.2026