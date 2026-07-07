Британски учени научиха роботите да усещат с пръсти чрез обикновена уеб камера

Светът на роботиката е на прага на истински пробив в сетивното възприятие. Докато съвременните машини отдавна виждат и чуват по-добре от нас, финото тактилно усещане – докосването – си оставаше тяхната ахилесова пета. Човешката длан е истинско технологично чудо с над 10 000 естествени механорецептора. Опитите да се копира това инженерство в метал и пластмаса досега водеха до задънена улица заради брутално сложното окабеляване и нуждата от огромна изчислителна мощност. Изследователи от Лондонския университет Queen Mary обаче намериха гениално прост заобиколен път: вместо да монтират хиляди миниатюрни сензори, те научиха роботите да „виждат“ какво пипат с очите на евтина дигитална камера.

В основата на тази иновация стои мека, еластична изкуствена кожа. Британските учени са затворили така наречения рефлектор на Браг между два слоя фин, висококачествен силикон. Когато роботът докосне даден предмет, повърхността се огъва и деформира. В този момент материалът реагира по уникален начин на светлината, променяйки оптичната си структура. Натискът създава специфична, ярка палитра от цветове – без каквато и да е изкуствена боя или мастило. Този цветен модел съдържа пълна топографска карта на обекта, а най-обикновена USB камера улавя картината на секундата и я превежда в ясни данни за натоварването, формата и твърдостта.

Голямото предимство на британското откритие е, че то слага край на вечния компромис между бързина и детайлност. Традиционните сензори (капацитивни или пиезоелектрични) са бързи, но „недоглеждат“ детайли под 1 милиметър поради физическите ограничения на кабелите и смущенията помежду им. Системите, разчитащи на изкуствен интелект и компютърно зрение, пък улавят и най-малката гънка, но буквално изпържват процесора от сложни изчисления. Новата технология постига феноменална разделителна способност от едва 100 микрона в реално време, без изобщо да натоварва компютърния мозък на машината.

Практическите приложения на тази цветна изкуствена кожа са направо необятни. Тя може да вдъхне нов живот на роботизираните ръце в заводите за фина микроелектроника, където дори милиграм излишен натиск може да счупи ценен чип. Технологията обещава и истински ренесанс при следващото поколение протези, осигурявайки на хората изключително богата сетивна обратна връзка от изкуствените им крайници. Не на последно място, иновацията ще се превърне в безценен асистент в операционните зали – хирургическите роботи ще могат буквално да „напипат“ разликата между здрава и увредена тъкан по време на деликатни интервенции.