Apple представи изцяло новия HomeView с екран и Siri AI

Apple представи HomeView – хъб за дома със 7-инчов сензорен дисплей и гласов асистент Siri AI, захранван от Apple Intelligence. Устройството ще се предлага в настолен и стенен вариант, а продажбите започват на 13 ноември на цена от 299 долара. „Apple HomeView е проектиран да бъде споделен от всички в дома, но да се усеща напълно личен за всеки потребител“, заяви Грег Джосуяк, старши вицепрезидент на Apple по световния маркетинг. По думите му устройството разпознава лицата на членовете на домакинството, предлага персонализирано съдържание и използва личен контекст от iPhone за по-полезни отговори. Стандартният HomeView има плаващ дисплей върху заоблена алуминиева основа. Екранът е свързан с панта и може да се накланя според позицията на потребителя. Моделът ще се предлага в сребристо, черно, розово и сиво, като всеки цвят е съчетан с кабел в същия нюанс.
Разговор със Siri, започнат на HomeView, може да бъде продължен на съвместим iPhone или iPad. Потребителите могат да променят и началния екран с персонализирани уиджети. За разговори с FaceTime е вградена 12-мегапикселова ултраширокоъгълна камера с бленда f/2.4. Функцията Center Stage изрязва кадъра и следи човека, когато той се движи. Свързването се осъществява чрез Wi-Fi 802.11ax с MIMO, Bluetooth 6.0 и Thread. И двата варианта имат по два широколентови говорителя в дисплейния модул. Настолният модел добавя басов говорител, насочен надолу, и два пасивни радиатора с насрещно движение. Поддържат се Spatial Audio и Dolby Atmos, а изчислителна обработка настройва звука в реално време според средата.
Четири микрофона с далечен обхват улавят гласови команди, а системата може да разпознава звуци от аларми за дим и въглероден оксид. Предварителните поръчки са достъпни в САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Индия и Нова Зеландия. Продажбите започват на 13 ноември. Apple няма да предлага HomeView в Европейския съюз, тъй като Siri AI все още не е достъпна в iOS за региона. Компанията посочва, че работи по намирането на решение с европейските институции.
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