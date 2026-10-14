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Ето как европейците избират смартфони

Ето как европейците избират смартфони

14 Октомври, 2026 13:06 616 3

  • смартфони-
  • samsung-
  • мобилни технологии-
  • сгъваеми телефони-
  • потребителско проучване

Батерията, производителността и поверителността са сред най-важните фактори при избора на следващ телефон

Ето как европейците избират смартфони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Европейците избират смартфон не само според начина, по който го използват днес, но и според живота, който искат да водят утре. Това показва проучване на Samsung сред 5001 потребители на възраст над 18 години от Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

66% от анкетираните са избрали настоящия си телефон с мисъл за поне един интерес, който искат да развиват. Сред посочените занимания са забавленията, допълнителната работа, игрите, пътуванията и създаването на съдържание. 46% вземат предвид своите амбиции при избора на технологични продукти, а за 24% решенията са основно свързани с живота, който искат да водят. Други 28% са търсили устройство, което по-добре да отразява личния им стил. Най-честото раздразнение е свързано с батерията. 36% от участниците казват, че необходимостта да зареждат телефона си твърде често е сред най-големите им неудобства. 18% се оплакват от постоянното превключване между приложения, когато изпълняват една задача.

Недостатъчното екранно пространство е проблем за 14% от анкетираните, а 13% са се наложило да преминат към устройство с по-голям екран, за да довършат започнато действие. Поверителността също влияе върху поведението: 27% са спирали или избягвали мобилно и онлайн банкиране на публично място, защото са се притеснявали, че някой може да види екрана им. Скоростта и производителността са водещият приоритет при избора на следващ смартфон, посочен от 22% от участниците. 20% искат да вършат повече задачи, без да преминават към по-голям телефон, а 15% търсят по-тънък и по-лесно преносим модел. За 23% подходяща функция за често извършвана дейност би била достатъчна причина да обмислят различен тип смартфон. 18% биха направили същото, ако получат по-добра защита на екрана от чужди погледи. Сред потребителите на възраст между 25 и 34 години интересът към различни формати е още по-осезаем. 21% биха обмислили телефон със стандартен размер, който се разгъва до малък таблет. Други 23% биха променили обичайния си избор заради по-лек или по-тънък апарат, който по-добре съответства на начина им на живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    1 1 Отговор
    Избират според цената.

    13:53 14.10.2026

  • 2 Специалист

    1 0 Отговор
    Първо и най важно е колко години е софтуерната поддръжка. Няма смисъл телефон за 1000е и повече да му спре след 2г. поддръжката. Колкото и екстри да има. Това не го казаха. И гаранция 2г.Това да не е шпек салам и той е с 2г срок на годност

    14:13 14.10.2026

  • 3 скарлет

    0 0 Отговор
    толкова се вманячихме в дигиталната ера, че дори кафето , което сутрин носим эа работа, трябва да е от бранд !!! Масова психоэа!!! всеки се вэира в " ау фита " на другия

    14:21 14.10.2026