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Русия забранява P2P сделките с криптовалута от лятото на 2027 година

Русия забранява P2P сделките с криптовалута от лятото на 2027 година

19 Октомври, 2026 14:30 577 1

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  • сделки

Финансовият регулатор в Москва затяга контрола върху цифровите активи, като въвежда строги ограничения за гражданите и задължително лицензиране на борсите

Русия забранява P2P сделките с криптовалута от лятото на 2027 година - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Руската федерация се подготвя за радикална промяна на пазара на цифрови активи, след като Централната банка на страната официално потвърди забраната върху директната търговия с криптовалута между обикновени граждани. Считано от 1 юли 2027 г., така наречените Peer-to-Peer (P2P) транзакции ще бъдат окончателно изключени от списъка с позволените операции за физическите лица. Според разясненията на финансовия регулатор, базирани на разпоредбите на Федерален закон номер 282-ФЗ, законното придобиване и разпореждане с криптовалута ще се осъществява единствено чрез строго регулирани и лицензирани посредници.

Новите законови изисквания означават, че след изтичането на преходния период руските граждани ще могат да купуват и продават дигитални активи само през официални криптоборси, брокери и оторизирани финансови организации. Всяка банкова институция на територията на страната ще бъде задължена законово да блокира парични преводи, ако възникнат съмнения за извършване на нелегална обмяна на криптовалута между частни лица. Ограниченията засягат сериозно и управлението на личните активи, тъй като прехвърлянето на криптовалута от сметки в руски цифрови депозитари към лични независими или така наречени студени портфейли също се класифицира като забранена операция.

Регулаторната рамка поставя изключително високи прагове пред пазарните участници. Криптоборсите, които желаят да продължат своята дейност след 1 юли 2027 г., трябва задължително да бъдат регистрирани като руски юридически лица с минимален собствен капитал от 15 милиона рубли и официално вписани в специалния регистър на Централната банка. За обикновените неквалифицирани инвеститори законът предвижда лимити за годишни покупки на най-ликвидните активи през един посредник до сумата от 300 000 рубли, след задължително преминаване през тестове за финансова грамотност и оценка на риска.

Въпреки че самото притежание на криптовалута в лични портфейли остава законно, изпращането на активи извън националните депозитари ще бъде силно ограничено. Международни трансфери ще се разрешават единствено към предварително проверени чуждестранни организации, след задължителни процедури по разкриване на риска. Директното прехвърляне на цифрови активи между физически лица чрез адреси, поддържани от руската финансова инфраструктура, става напълно невъзможно.

Новите мерки слагат край на сивия сектор в търговията с криптовалути в страната, принуждавайки инвеститорите да преминат изцяло под шапката на държавно контролираните финансови институции. Липсата на лиценз от страна на борсите или опитите за заобикаляне на новите правила през неформални канали ще се третират като нарушаване на закона, което ще доведе до бързо преструктуриране на целия дигитален пазар в Русия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 хаха

    1 0 Отговор
    Браво за новината. Ама ЕС вече няма ли подобни забрани с новата директива МИКА, която влезе това лято в сила? Деклариране към данъчните на всички сделки над 1000 евро, събиране на данни за получателя, нотификация на службите при над 10000 евро трансфери? Всичко това е вече в сила.
    Франция обяви срок до 31.12 всеки да декларира крипто портфейла си. Холандия от месеци търси как да въведе данък нереализирани капиталови приходи от 36% за крипто и акции. Това е данък, че са ти поскъпнали активите- ако от 50000 биткойн вдигне на 100000, дължиш 36000 данък и продавай, ако трябва. За това не трябва ли забрана на всички недекларирани сделки, за да се следят потоците?
    Та защо новината е за Русия? Всъщност и ЕС иска същия контрол, за да не се ползва крипто като начин да не се плащат данъци.

    14:58 19.10.2026