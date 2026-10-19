Русия забранява P2P сделките с криптовалута от лятото на 2027 година

Руската федерация се подготвя за радикална промяна на пазара на цифрови активи, след като Централната банка на страната официално потвърди забраната върху директната търговия с криптовалута между обикновени граждани. Считано от 1 юли 2027 г., така наречените Peer-to-Peer (P2P) транзакции ще бъдат окончателно изключени от списъка с позволените операции за физическите лица. Според разясненията на финансовия регулатор, базирани на разпоредбите на Федерален закон номер 282-ФЗ, законното придобиване и разпореждане с криптовалута ще се осъществява единствено чрез строго регулирани и лицензирани посредници.

Новите законови изисквания означават, че след изтичането на преходния период руските граждани ще могат да купуват и продават дигитални активи само през официални криптоборси, брокери и оторизирани финансови организации. Всяка банкова институция на територията на страната ще бъде задължена законово да блокира парични преводи, ако възникнат съмнения за извършване на нелегална обмяна на криптовалута между частни лица. Ограниченията засягат сериозно и управлението на личните активи, тъй като прехвърлянето на криптовалута от сметки в руски цифрови депозитари към лични независими или така наречени студени портфейли също се класифицира като забранена операция.

Регулаторната рамка поставя изключително високи прагове пред пазарните участници. Криптоборсите, които желаят да продължат своята дейност след 1 юли 2027 г., трябва задължително да бъдат регистрирани като руски юридически лица с минимален собствен капитал от 15 милиона рубли и официално вписани в специалния регистър на Централната банка. За обикновените неквалифицирани инвеститори законът предвижда лимити за годишни покупки на най-ликвидните активи през един посредник до сумата от 300 000 рубли, след задължително преминаване през тестове за финансова грамотност и оценка на риска.

Въпреки че самото притежание на криптовалута в лични портфейли остава законно, изпращането на активи извън националните депозитари ще бъде силно ограничено. Международни трансфери ще се разрешават единствено към предварително проверени чуждестранни организации, след задължителни процедури по разкриване на риска. Директното прехвърляне на цифрови активи между физически лица чрез адреси, поддържани от руската финансова инфраструктура, става напълно невъзможно.

Новите мерки слагат край на сивия сектор в търговията с криптовалути в страната, принуждавайки инвеститорите да преминат изцяло под шапката на държавно контролираните финансови институции. Липсата на лиценз от страна на борсите или опитите за заобикаляне на новите правила през неформални канали ще се третират като нарушаване на закона, което ще доведе до бързо преструктуриране на целия дигитален пазар в Русия.