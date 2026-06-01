Руският държавен регулатор засили блокадата на Telegram

1 Юни, 2026 10:43 566 5

Този път Роскомнадзор насочи вниманието си към прокси сървъра MTProto

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Руският държавен регулатор Роскомнадзор даде старт на поредната мащабна офанзива срещу популярния месинджър Telegram, затягайки примката около дигиталната свобода на потребителите в страната. Въпреки че на хартия платформата не е официално забранена, властите са преминали към тактика на умишлено и брутално забавяне на трафика. Този път обаче ударът е насочен право в сърцето на инструментите за защита на неприкосновеността, като под прицел са взети специализираните прокси сървъри, които досега помагаха на милиони хора да останат онлайн без цензура.

Вградената поддръжка на прокси сървъри винаги е била основното тайно оръжие на Telegram за преодоляване на всякакви цифрови бариери. Приложението използва своя собствена криптирана технология, известна като протокола MTProto, чиято основна задача е да маскира обмена на данни като съвсем обикновено и легитимно сърфиране в интернет. Благодарение на това, доскоро руските филтриращи системи за технически заплахи (ТССПУ) бяха напълно слепи за този трафик, тъй като техните Deep Packet Inspection (DPI) алгоритми улавяха единствено стандартните HTTPS връзки и оставяха Telegram да работи необезпокоявано.

През пролетта на тази година обаче цензурата премина на ново, по-агресивно ниво, след като Роскомнадзор внедри модернизиран софтуер в своите филтриращи системи. Новите алгоритми успяха да хванат специфичните различия в начина, по който приложението и уеб браузърите установяват своите криптирани връзки, което доведе до масови сривове в работата на прокситата. Екипът на Павел Дуров реагира светкавично с априлска актуализация за всички операционни системи, която буквално изкопира поведението на уеб браузърите и временно неутрализира заплахата.

Уви, играта на котка и мишка в руското интернет пространство продължава с пълна сила, тъй като в края на май регулаторът пусна в действие още по-рафинирани методи за дигитална блокада. Сега руските системи анализират не просто самото свързване, а дълбоките протоколи и сигнатури, които недвусмислено разграничават MTProto от традиционния браузър. Големият проблем е, че този път ситуацията не може да се замаже с козметични промени в настройките, а ще изисква от програмистите на Telegram фундаментално да пренапишат и променят структурата на своя протокол от нулата.

Към настоящия момент репресивните мерки все още не действат постоянно на територията на цялата страна, а се провеждат на периодични вълни, засягащи шахматно различни руски региони. Това показва, че властите в момента тестват бойната готовност на новите си кибероръжия преди евентуално пълно затъмнение. За потребителите обаче остава горчивият вкус, че прозорците за свободна комуникация в мрежата се затварят един след друг под натиска на държавната машина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интернета - може.

    1 1 Отговор
    Водката обаче, не пипайте!

    10:50 01.06.2026

  • 2 Крепостен на Хартиената мечка

    5 3 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния...даже Папуа Нова Гвинея имат Интернет 🙄???

    10:50 01.06.2026

  • 3 Свободен

    1 2 Отговор
    Сколько верьовочка ни гнется, да кончик найдетсья!"
    Демек Путин ще срещне края си в един момент!

    11:04 01.06.2026

  • 4 Атина Палада

    3 0 Отговор
    И без интернет, монголите са наясно,че вовка загуби войната!
    Вече никой не вярва на Кремля ТВ и манипулациите на Кремъл

    11:14 01.06.2026

  • 5 Роскомнадзор:

    1 0 Отговор
    Ако много подскачате ще ви спра и Бояришника!

    11:20 01.06.2026