Руският държавен регулатор засили блокадата на Telegram

Руският държавен регулатор Роскомнадзор даде старт на поредната мащабна офанзива срещу популярния месинджър Telegram, затягайки примката около дигиталната свобода на потребителите в страната. Въпреки че на хартия платформата не е официално забранена, властите са преминали към тактика на умишлено и брутално забавяне на трафика. Този път обаче ударът е насочен право в сърцето на инструментите за защита на неприкосновеността, като под прицел са взети специализираните прокси сървъри, които досега помагаха на милиони хора да останат онлайн без цензура.

Вградената поддръжка на прокси сървъри винаги е била основното тайно оръжие на Telegram за преодоляване на всякакви цифрови бариери. Приложението използва своя собствена криптирана технология, известна като протокола MTProto, чиято основна задача е да маскира обмена на данни като съвсем обикновено и легитимно сърфиране в интернет. Благодарение на това, доскоро руските филтриращи системи за технически заплахи (ТССПУ) бяха напълно слепи за този трафик, тъй като техните Deep Packet Inspection (DPI) алгоритми улавяха единствено стандартните HTTPS връзки и оставяха Telegram да работи необезпокоявано.

През пролетта на тази година обаче цензурата премина на ново, по-агресивно ниво, след като Роскомнадзор внедри модернизиран софтуер в своите филтриращи системи. Новите алгоритми успяха да хванат специфичните различия в начина, по който приложението и уеб браузърите установяват своите криптирани връзки, което доведе до масови сривове в работата на прокситата. Екипът на Павел Дуров реагира светкавично с априлска актуализация за всички операционни системи, която буквално изкопира поведението на уеб браузърите и временно неутрализира заплахата.

Уви, играта на котка и мишка в руското интернет пространство продължава с пълна сила, тъй като в края на май регулаторът пусна в действие още по-рафинирани методи за дигитална блокада. Сега руските системи анализират не просто самото свързване, а дълбоките протоколи и сигнатури, които недвусмислено разграничават MTProto от традиционния браузър. Големият проблем е, че този път ситуацията не може да се замаже с козметични промени в настройките, а ще изисква от програмистите на Telegram фундаментално да пренапишат и променят структурата на своя протокол от нулата.

Към настоящия момент репресивните мерки все още не действат постоянно на територията на цялата страна, а се провеждат на периодични вълни, засягащи шахматно различни руски региони. Това показва, че властите в момента тестват бойната готовност на новите си кибероръжия преди евентуално пълно затъмнение. За потребителите обаче остава горчивият вкус, че прозорците за свободна комуникация в мрежата се затварят един след друг под натиска на държавната машина.