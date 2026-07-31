Русия обвини шефа на Telegram в тероризъм

Конфликтът между руските институции и създателя на платформата Telegram Павел Дуров достигна нова критична точка. Името на родения в Ленинград предприемач бе вписано в публичния регистър на лицата, свързани с екстремистка или терористична дейност, поддържан от държавния регулатор Росфинмониторинг.

Формалната стъпка от страна на финансовото разузнаване следва бързо след действията на Федералната служба за сигурност (ФСБ), която обяви Дуров за международно издирване. От руското контраразузнаване твърдят, че технологичният лидер улеснява разрушителни практики, пропускайки да спре дейността на канали и ботове, използвани според Москва от чужди разузнавателни служби за вербуване на граждани и координация на киберпрестъпления.

Попадането в този списък не представлява автоматична съдебна присъда, но задейства драстични икономически ограничения. Според руското законодателство банковите институции са длъжни незабавно да запорират сметките и активите на съответното лице. Всички транзакции се замразяват, като се допускат единствено минимални преводи за покриване на основни жизнени нужди, а откриването на нови сметки или правенето на бизнес в страната става практически невъзможно.

Предприемачът, който от години живее извън границите на Русия и притежава международни паспорти, категорично отхвърля подобни обвинения. От негова страна и от екипа на платформата мотивите на институциите се определят като систематичен опит за упражняване на натиск с цел контрол върху информационния поток и въвеждане на масово наблюдение над потребителите.