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Русия обвини шефа на Telegram в тероризъм

Русия обвини шефа на Telegram в тероризъм

31 Юли, 2026 13:10 800 7

  • русия-
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  • павел дуров-
  • тероризъм

Руската федерална служба за финансов мониторинг добави Павел Дуров към регистъра на лицата с блокирани активи след нови обвинения от страна на ФСБ

Русия обвини шефа на Telegram в тероризъм - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Конфликтът между руските институции и създателя на платформата Telegram Павел Дуров достигна нова критична точка. Името на родения в Ленинград предприемач бе вписано в публичния регистър на лицата, свързани с екстремистка или терористична дейност, поддържан от държавния регулатор Росфинмониторинг.

Формалната стъпка от страна на финансовото разузнаване следва бързо след действията на Федералната служба за сигурност (ФСБ), която обяви Дуров за международно издирване. От руското контраразузнаване твърдят, че технологичният лидер улеснява разрушителни практики, пропускайки да спре дейността на канали и ботове, използвани според Москва от чужди разузнавателни служби за вербуване на граждани и координация на киберпрестъпления.

Попадането в този списък не представлява автоматична съдебна присъда, но задейства драстични икономически ограничения. Според руското законодателство банковите институции са длъжни незабавно да запорират сметките и активите на съответното лице. Всички транзакции се замразяват, като се допускат единствено минимални преводи за покриване на основни жизнени нужди, а откриването на нови сметки или правенето на бизнес в страната става практически невъзможно.

Предприемачът, който от години живее извън границите на Русия и притежава международни паспорти, категорично отхвърля подобни обвинения. От негова страна и от екипа на платформата мотивите на институциите се определят като систематичен опит за упражняване на натиск с цел контрол върху информационния поток и въвеждане на масово наблюдение над потребителите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 верваме бе

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    ГРУ подгонила свой ценен служител. А ние верваме бе. Верваме.

    13:13 31.07.2026

  • 2 Маскировка

    2 5 Отговор
    Легенда и дезинформация

    13:15 31.07.2026

  • 3 Цвете

    10 4 Отговор
    ВСЕКИ ИНАКОМИСЛЕЩ Е ВРАГ НА ПУТИН. ВЧЕРА ВКАРАХА В ЗАТВОРА ЗА 12 ГОДИНИ ЖУРНАЛИСТКА ,ЗАЩОТО Е ИЗПРАТИЛА ПАРИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ СИ ЗА ХРАНА ? ! ГРОЗЕВ И ТОЙ БИЛ ВРАГ?! А ДИКТАТОРА ,КАКЪВ Е? " МИРОТВОРЕЦ " ЛИ? НЕГОВИТЕ ЛАКЕИ НАДОЛУ, КАКВИ СА? МЕДВЕДЕВ, ЗАХАРОВА, ЛАВРОВ????? ОМРАЗАТА НА РУСНАЦИТЕ КЪМ ТОЗИ САМОЗАБРАВИЛ СЕ Е ОГРОМНА.

    13:19 31.07.2026

  • 4 Цвете

    4 3 Отговор
    ВСЕКИ ИНАКОМИСЛЕЩ Е ВРАГ НА ПУТИН. ВЧЕРА ВКАРАХА В ЗАТВОРА ЗА 12 ГОДИНИ ЖУРНАЛИСТКА ,ЗАЩОТО Е ИЗПРАТИЛА ПАРИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ СИ ЗА ХРАНА ? ! ГРОЗЕВ И ТОЙ БИЛ ВРАГ?! А ДИКТАТОРА ,КАКЪВ Е? " МИРОТВОРЕЦ " ЛИ? НЕГОВИТЕ ЛАКЕИ НАДОЛУ, КАКВИ СА? МЕДВЕДЕВ, ЗАХАРОВА, ЛАВРОВ????? ОМРАЗАТА НА РУСНАЦИТЕ КЪМ ТОЗИ САМОЗАБРАВИЛ СЕ Е ОГРОМНА.

    13:20 31.07.2026

  • 5 Хахахаха

    3 1 Отговор
    . Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономически и социални кризи.Масова мобилизация: Хората са организирани в задължителни партийни структури, младежки организации и паравоенни групи, за да се изкорени всякакъв личен живот.


    На кои от тези критерии за фашистка държава, ра

    13:24 31.07.2026

  • 6 няма край

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    Няма край руската мъка. Няма.

    13:24 31.07.2026

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    Продаден на сатанизма е туй същество.

    13:24 31.07.2026