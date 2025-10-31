Русия ограничи регистрацията на потребители в Telegram и WhatsApp

Руските телекомуникационни оператори са задължени да прекратят предаването на SMS съобщения и гласови повиквания, които съдържат кодове за авторизация, използвани от подизпълнители на Telegram и WhatsApp. Това съобщи източник от телекомуникационна компания пред Code Durov, като мярката цели "да спре регистрирането на нови руски потребители". Операторите вече са започнали да спазват тази заповед, която може да засегне и вече съществуващи акаунти.

Ограничението се прилага конкретно за подизпълнителите, които изпращат SMS и обаждания с кодовете за оторизация. Тъй като проверката на телефонния номер чрез SMS или обаждане остава задължителна стъпка при регистрирането на нов акаунт, тази мярка прави регистрацията на нови потребители в двете популярни приложения практически невъзможна за руснаците.

Въпреки че Telegram от известно време използва алтернативни методи за оторизация, като изпращане на кода до свързан имейл адрес или предаване на кода през друга активна сесия, при регистриране на нов акаунт проверка по телефона е неизбежна. За съществуващите потребители, които трябва да влязат отново, оторизирането става по-трудно и ще изисква прибягване до алтернативни методи или използване на активен акаунт на друго устройство.

Като последно развитие по темата, Code Durov съобщи, че Telegram е започнал поетапно да въвежда изпращането на SMS кодове в Русия, като обаче тези разходи вече ще бъдат за сметка на самите потребители.