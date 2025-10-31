Новини
Технологии »
Русия ограничи регистрацията на потребители в Telegram и WhatsApp

Русия ограничи регистрацията на потребители в Telegram и WhatsApp

31 Октомври, 2025 15:35 489 2

  • whatsapp-
  • telegram-
  • русия-
  • ограничения

Ограничението се прилага конкретно за подизпълнителите, които изпращат SMS и обаждания с кодовете за оторизация

Русия ограничи регистрацията на потребители в Telegram и WhatsApp - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Руските телекомуникационни оператори са задължени да прекратят предаването на SMS съобщения и гласови повиквания, които съдържат кодове за авторизация, използвани от подизпълнители на Telegram и WhatsApp. Това съобщи източник от телекомуникационна компания пред Code Durov, като мярката цели "да спре регистрирането на нови руски потребители". Операторите вече са започнали да спазват тази заповед, която може да засегне и вече съществуващи акаунти.

Ограничението се прилага конкретно за подизпълнителите, които изпращат SMS и обаждания с кодовете за оторизация. Тъй като проверката на телефонния номер чрез SMS или обаждане остава задължителна стъпка при регистрирането на нов акаунт, тази мярка прави регистрацията на нови потребители в двете популярни приложения практически невъзможна за руснаците.

Въпреки че Telegram от известно време използва алтернативни методи за оторизация, като изпращане на кода до свързан имейл адрес или предаване на кода през друга активна сесия, при регистриране на нов акаунт проверка по телефона е неизбежна. За съществуващите потребители, които трябва да влязат отново, оторизирането става по-трудно и ще изисква прибягване до алтернативни методи или използване на активен акаунт на друго устройство.

Като последно развитие по темата, Code Durov съобщи, че Telegram е започнал поетапно да въвежда изпращането на SMS кодове в Русия, като обаче тези разходи вече ще бъдат за сметка на самите потребители.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 0 Отговор
    Статията пропуска да отбележи, че това е напоравено, защото в Русия вече има държавна съобщителна среда, в която всички съобщения, плащания, търсения са напълно заитени и безопасни. Така руската държава се грижи за своите граждани, като ги защитава от посегателствата на световните цифрови диктатори!

    15:41 31.10.2025

  • 2 Спецназ

    1 0 Отговор
    Факт е че достъпа до Телеграм особено за видео е доста тегав от БГ.

    15:42 31.10.2025