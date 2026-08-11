Ниският стандарт на руския бензин развали хиляди нови китайски коли

Масовият наплив на китайски автомобили на руския автомобилен пазар се сблъска с неочаквано и сериозно техническо препятствие. Собственици на съвременни модели от източната страна масово сигнализират за зачестили аварии, като причината се оказва несъвместимостта между високотехнологичните задвижващи системи и ниското качество на горивото в страната. По информация от автомобилни сервизи и публикации в браншовите медии, превозните средства от Китай изпитват системни затруднения при работа с бензин от стандарта Евро-2, чиято продажба на местния пазар бе удължена нормативно до 1 юли 2027 г.

Техническият проблем засяга широк спектър от популярни брандове, сред които Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour. Сервизните центрове отчитат лавинообразен ръст на посещенията – случаите на дефектирали автомобили са се увеличили поне шесткратно. Най-сериозно засегнати са горивните системи и самите двигатели с вътрешно горене. Проблемът се корени във факта, че съвременните китайски турбоагрегати са проектирани спрямо строгите екологични и горивни стандарти на Евро-5, изискващи бензин със стабилен химически състав, минимално съдържание на примеси и специфичен пакет от добавки.

Когато в тези прецизни инжекционни системи постъпи гориво със стандарт Евро-2, последиците за механиката са пагубни. Продължителното използване на такъв бензин води до бързо запушване и повреда на инжекторите, дефекти в помпите за високо налягане и преждевременно износване на запалителните свещи. На таблото на водачите все по-често светва индикацията за грешка в управлението на мотора, а сред съпътстващите симптоми са затруднен студен старт, неравномерна работа на празен ход и значително повишаване на разхода на гориво.

Статистиката на сервизите показва, че ако доскоро оплакванията от подобно естество са били единични – едва 1-2 случая на седмица, то в момента техният брой достига между 7 и 10 седмично. За собствениците това означава не просто главоболия, но и директен удар по джоба. Отстраняването на подобни дефекти и смяната на компрометираните компоненти струва на потърпевшите между 10 000 и 15 000 рубли (приблизително от 105 до 158 евро) при всяко посещение в сервиза.