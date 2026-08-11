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Ниският стандарт на руския бензин развали хиляди нови китайски коли

Ниският стандарт на руския бензин развали хиляди нови китайски коли

11 Август, 2026 10:50 2 910 33

  • русия-
  • бензин-
  • качество-
  • китайски коли

Масовата употреба на остарял бензин Евро-2 води до драстичен скок в дефектите при съвременните турбоагрегати

Ниският стандарт на руския бензин развали хиляди нови китайски коли - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Масовият наплив на китайски автомобили на руския автомобилен пазар се сблъска с неочаквано и сериозно техническо препятствие. Собственици на съвременни модели от източната страна масово сигнализират за зачестили аварии, като причината се оказва несъвместимостта между високотехнологичните задвижващи системи и ниското качество на горивото в страната. По информация от автомобилни сервизи и публикации в браншовите медии, превозните средства от Китай изпитват системни затруднения при работа с бензин от стандарта Евро-2, чиято продажба на местния пазар бе удължена нормативно до 1 юли 2027 г.

Техническият проблем засяга широк спектър от популярни брандове, сред които Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour. Сервизните центрове отчитат лавинообразен ръст на посещенията – случаите на дефектирали автомобили са се увеличили поне шесткратно. Най-сериозно засегнати са горивните системи и самите двигатели с вътрешно горене. Проблемът се корени във факта, че съвременните китайски турбоагрегати са проектирани спрямо строгите екологични и горивни стандарти на Евро-5, изискващи бензин със стабилен химически състав, минимално съдържание на примеси и специфичен пакет от добавки.

Когато в тези прецизни инжекционни системи постъпи гориво със стандарт Евро-2, последиците за механиката са пагубни. Продължителното използване на такъв бензин води до бързо запушване и повреда на инжекторите, дефекти в помпите за високо налягане и преждевременно износване на запалителните свещи. На таблото на водачите все по-често светва индикацията за грешка в управлението на мотора, а сред съпътстващите симптоми са затруднен студен старт, неравномерна работа на празен ход и значително повишаване на разхода на гориво.

Статистиката на сервизите показва, че ако доскоро оплакванията от подобно естество са били единични – едва 1-2 случая на седмица, то в момента техният брой достига между 7 и 10 седмично. За собствениците това означава не просто главоболия, но и директен удар по джоба. Отстраняването на подобни дефекти и смяната на компрометираните компоненти струва на потърпевшите между 10 000 и 15 000 рубли (приблизително от 105 до 158 евро) при всяко посещение в сервиза.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    21 11 Отговор
    Тези са на една крачка от каменната ера,ментално и икономически!

    Коментиран от #8, #10

    10:57 11.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ОФАК

    12 8 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Вие сте в кавято блато отдавна, ама голяма уста сте отворили.

    10:58 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фактури

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Ти трябват на теб ама зад твоите!

    11:06 11.08.2026

  • 11 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 10 Отговор
    А къ-къ-рбовски кара ново БМВ

    11:07 11.08.2026

  • 12 Павел Пенев

    8 8 Отговор
    Какъв плосък и нахален пропаганден коментар. Ами нали ние от години караме с некачествен оводнен бензин и дизел пълен с парафини, но нашите коли не се повреждат защото са западни а не китайски.

    11:08 11.08.2026

  • 13 пенсионер от Варна

    6 1 Отговор
    моят москвич върви с вода от Дунав ... все пак там водата е малък % от съдържанието.

    11:08 11.08.2026

  • 14 така

    15 6 Отговор
    Не говорете така, там всичко е перфектно и прекрасно. Всеки ден хиляди българи емигрират към великата руска страна.

    11:11 11.08.2026

  • 15 Няма край путинското унижение

    11 6 Отговор
    Няма

    11:11 11.08.2026

  • 16 Русия била империя...

    13 7 Отговор
    Империя на глупаците.

    11:14 11.08.2026

  • 17 Ами

    9 5 Отговор
    Затова само карбураторори Москвичи, но пусто като и тях не са способни дапроизведат в Путлеристан. Явно решенито остава да се мине и на китайски бензин то безтова рафинерите са са в пламъци напоследък.

    11:15 11.08.2026

  • 18 Как пък

    12 4 Отговор
    Една копейка от нашите не си купи Масквич

    Коментиран от #20

    11:20 11.08.2026

  • 19 Хаха

    14 1 Отговор
    Руски бензин с китайски коли. Изключително добра комбинация.

    11:22 11.08.2026

  • 20 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Как пък":

    Ти Заз ли караш Шиле?

    11:23 11.08.2026

  • 21 1356

    3 5 Отговор
    Само незнам откъде имате информация за това

    11:23 11.08.2026

  • 22 Котак

    5 0 Отговор
    Превод: катализаторите се развалят от сярата в бензина. Махат им катализаторите и после всичко е 6. И дишат с пълни гърди.

    11:32 11.08.2026

  • 23 Колкото и да

    2 5 Отговор
    плюете, цял живот карате и ЩЕ карате само и единствено с руски горива! Така карат и в щатите и в цяла оЙропа! Нооо, с 30-40% по-скъпо, щото идва от хамърите, които го купуват и ви го продават за "качествен"!

    11:33 11.08.2026

  • 24 Без коментар

    6 1 Отговор
    Идиотите на света

    11:37 11.08.2026

  • 25 Биби

    5 1 Отговор
    Нормално е ,у Ромсiа нема нищо нормално!

    11:38 11.08.2026

  • 26 ОБЕКТИВНИЯ

    5 0 Отговор
    Понеже са тЕрикати рушняците сигурно карат с бензин 78 октана !
    Там става все по интересно и весело!

    11:39 11.08.2026

  • 27 Голем смех

    6 1 Отговор
    Санкциите не работят :) хахахахахахахахахаха

    11:39 11.08.2026

  • 28 смях в залата

    2 5 Отговор
    Руския бензин бил с нисък стандарт сякаш на китайските коли е много висок

    11:40 11.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Времетоенапше

    2 3 Отговор
    Гюбелското повтаряне на глупости в ЕС от сутрин до вечер - няма да ни направят нито по-добри, нито по-смирени, нито по-умни, нито дори по-богати - това че там е зле не прави нещата тук добре, разберете го вече ... догодина стават 20 години от как членуваме в съюза на пропадналите. 20 години стигат, стигат - времето е наше !

    11:50 11.08.2026

  • 31 Какви Евро5

    3 3 Отговор
    в Русия си карат с истинско гориво, за разлика от Европа с нашият биодизел и биоетанол, които доказано прецакват двигателите, но се добавят в горивото по директиви заради "Зеления план" на ЕК! А руснаците си джиткат с горивата със сяра.

    Коментиран от #32, #33

    11:50 11.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 изтрихте

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Какви Евро5":

    ме защото издадох тайната, че си изнасяме чистият дизел за Румъния (разбирай Украйна), а караме с мръсния биодизел?

    12:10 11.08.2026