Ниският стандарт на руския бензин развали хиляди нови китайски коли

Масовият наплив на китайски автомобили на руския автомобилен пазар се сблъска с неочаквано и сериозно техническо препятствие. Собственици на съвременни модели от източната страна масово сигнализират за зачестили аварии, като причината се оказва несъвместимостта между високотехнологичните задвижващи системи и ниското качество на горивото в страната. По информация от автомобилни сервизи и публикации в браншовите медии, превозните средства от Китай изпитват системни затруднения при работа с бензин от стандарта Евро-2, чиято продажба на местния пазар бе удължена нормативно до 1 юли 2027 г.
Техническият проблем засяга широк спектър от популярни брандове, сред които Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour. Сервизните центрове отчитат лавинообразен ръст на посещенията – случаите на дефектирали автомобили са се увеличили поне шесткратно. Най-сериозно засегнати са горивните системи и самите двигатели с вътрешно горене. Проблемът се корени във факта, че съвременните китайски турбоагрегати са проектирани спрямо строгите екологични и горивни стандарти на Евро-5, изискващи бензин със стабилен химически състав, минимално съдържание на примеси и специфичен пакет от добавки.
Когато в тези прецизни инжекционни системи постъпи гориво със стандарт Евро-2, последиците за механиката са пагубни. Продължителното използване на такъв бензин води до бързо запушване и повреда на инжекторите, дефекти в помпите за високо налягане и преждевременно износване на запалителните свещи. На таблото на водачите все по-често светва индикацията за грешка в управлението на мотора, а сред съпътстващите симптоми са затруднен студен старт, неравномерна работа на празен ход и значително повишаване на разхода на гориво.
Статистиката на сервизите показва, че ако доскоро оплакванията от подобно естество са били единични – едва 1-2 случая на седмица, то в момента техният брой достига между 7 и 10 седмично. За собствениците това означава не просто главоболия, но и директен удар по джоба. Отстраняването на подобни дефекти и смяната на компрометираните компоненти струва на потърпевшите между 10 000 и 15 000 рубли (приблизително от 105 до 158 евро) при всяко посещение в сервиза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
Коментиран от #8, #10
10:57 11.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ОФАК
До коментар #6 от "Факт":Вие сте в кавято блато отдавна, ама голяма уста сте отворили.
10:58 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Фактури
До коментар #6 от "Факт":Ти трябват на теб ама зад твоите!
11:06 11.08.2026
11 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
11:07 11.08.2026
12 Павел Пенев
11:08 11.08.2026
13 пенсионер от Варна
11:08 11.08.2026
14 така
11:11 11.08.2026
15 Няма край путинското унижение
11:11 11.08.2026
16 Русия била империя...
11:14 11.08.2026
17 Ами
11:15 11.08.2026
18 Как пък
Коментиран от #20
11:20 11.08.2026
19 Хаха
11:22 11.08.2026
20 Ами
До коментар #18 от "Как пък":Ти Заз ли караш Шиле?
11:23 11.08.2026
21 1356
11:23 11.08.2026
22 Котак
11:32 11.08.2026
23 Колкото и да
11:33 11.08.2026
24 Без коментар
11:37 11.08.2026
25 Биби
11:38 11.08.2026
26 ОБЕКТИВНИЯ
Там става все по интересно и весело!
11:39 11.08.2026
27 Голем смех
11:39 11.08.2026
28 смях в залата
11:40 11.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Времетоенапше
11:50 11.08.2026
31 Какви Евро5
Коментиран от #32, #33
11:50 11.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 изтрихте
До коментар #31 от "Какви Евро5":ме защото издадох тайната, че си изнасяме чистият дизел за Румъния (разбирай Украйна), а караме с мръсния биодизел?
12:10 11.08.2026