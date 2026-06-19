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Европа отчете рекорден скок в продажбите на електромобили

Европа отчете рекорден скок в продажбите на електромобили

19 Юни, 2026 09:24 759 13

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  • ръст-
  • продажби

Държавните субсидии и скъпите традиционни горива свиха пазарния дял на конвенционалните модели за сметка на батерийните технологии

Европа отчете рекорден скок в продажбите на електромобили - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският автомобилен пазар премина през пореден ключов етап, след като през май делът на изцяло електрическите превозни средства достигна исторически рекордно равнище. Анализи на E-Mobility Europe, New Automotive и Fier Automotive показват, че на 17 ключови пазара на Стария континент са реализирани над 212 000 нови регистрации на ток. Този обем представлява сериозен ръст от 34,4% спрямо същия месец на предходната година, с което електромобилите вече държат стабилен дял от 23,6% от общите продажби в региона.

Основен катализатор за засиленото потребителско търсене остават активните правителствени програми за финансово подпомагане, данъчните облекчения и високите цени на класическите горива по бензиностанциите. Сред големите икономики във фокуса на трансформацията попада Франция, където екологичните машини са завоювали 29,5% от пазара през май. Германия също бележи стабилен възход с 25% пазарен дял и общо увеличение на регистрациите от 41% за първите пет месеца.

Най-динамично развитие обаче се наблюдава на пазара в Италия, където стартът на нови схеми за държавно субсидиране буквално удвои обема на доставените електромобили от началото на годината. В същото време традиционните лидери в Скандинавия и Бенелюкс затвърждават своите позиции с категорична доминация на електрическото задвижване. По данни на анализаторите през май пазарният дял на колите на ток е достигнал 78,7% в Дания, последвана от Финландия с 49,6%, Швеция с 41,2%, Нидерландия с 41,3% и Белгия с 36,8%.

Позитивните резултати на европейския континент съвпадат с общата глобална тенденция за устойчив растеж на сектора през последните три месеца. На този фон Европа продължава да играе ролята на един от основните технологични и пазарни двигатели в процеса по декарбонизация на личния и търговския транспорт.

На този фон България също демонстрира интересни пазарни аномалии, записвайки сериозен трицифрен темп на растеж в проценти, макар и на базата на сравнително ниски начални обеми. Последните официални данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA) за първите четири месеца на 2026 година отреждат на страната ни трето място в Европейския съюз по темп на увеличение на покупките на нови електромобили, отчитайки скок от впечатляващите 85,4% спрямо същия период на предходната година.

Въпреки този устрем обаче, българският купувач остава традиционалист в избора си – пазарният дял на колите изцяло на батерии у нас все още се задържа под границата от 10% (около 9,6% от общите продажби през пролетта на 2026 г.), докато конвенционалните бензинови двигатели продължават да доминират категорично с над 70% от пазара на нови превозни средства в страната.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    8 1 Отговор
    А аз си купих ръчна кафемелачка! Масивна мед, много красива, но и много функционална.

    09:29 19.06.2026

  • 2 Извадете

    8 5 Отговор
    фирмените лизигови коли, и пак ще си говорим.

    Коментиран от #5

    09:30 19.06.2026

  • 3 Нормално

    8 11 Отговор
    скоро повечето коли ще са на ток

    09:32 19.06.2026

  • 4 Ново пет

    7 9 Отговор
    Натам върви света.
    Чисто, икономично, тихо е на ток.
    Вече можеш да заредиш за 10- 15 минути и от вкъщи.

    09:44 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пак крайности

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Електриците сте същите като антиелектриците! От едната крайност в другата.

    Електромобилите ще се наложат тогава, когато им дойде времето да се справят самостоятелно с ДВГ без политическа подкрепа.


    Без политически тояги и без политически моркови.

    Коментиран от #9, #10

    10:01 19.06.2026

  • 8 Пак крайности

    6 1 Отговор
    Никой няма да накара и антиелектриците насила да се качат на електромобил. Те сами ще го направят, когато

    - електромобилите станат по-евтини за покупка - нови или втора употреба ,

    - зареждат за 5 минути, точно както се пълни резервоар с бензин

    - зарядните станции на които могат да го направят са по паркингите където така или иначе спират за да извършват други дейности и даже няма нужда да ходят в на някакво специализирано място наречено бензиностанция, за да извършват ритуалът зареждане.

    10:02 19.06.2026

  • 9 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пак крайности":

    Просто да си знаеш, че няма бранш по-субсидиран и подкрепян политически от петролния. Ако спре всяка политическа подкрепа към електрическия и петролния бранш от утре, вдругиден няма да има продаден нито един ДВГ, защото бензинът ще ти е над сто евро за литър. Няма нито един сондаж, тръбопровод, пристанище с терминал... което да се е реализирало без политическа подкрепа и субсидии.

    10:16 19.06.2026

  • 10 гост

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пак крайности":

    Кое е крайност , че най-накрая ще накарат пушилниците да си плащат ?? Както заводите и тецовете си плащат от години ?? Хахаха !!

    Коментиран от #11

    10:21 19.06.2026

  • 11 Защо се радваш

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Тези глоби от горивата и ДВГ къде мислиш че ще отидат?

    В разработка на европейско производство на батерии и вериги за доставки?

    В производство на фотоволтаици и вятърни генератори?

    В улавяне и погребване на въглероден диоксид от въздуха с излишната възобновяема енергия, което е много по-смислено отколкото производството на водород и синтетични горива?


    Напротив - всичките събрани средства от народа ще бъдат откраднати, така че не виждам какво е причината да желаеш събирането на такива такси?

    10:28 19.06.2026

  • 12 1984

    3 1 Отговор
    Това е чудесно, проблемът е че европейските електромобили са жалка пародия. Най-зле в целия свят. Грозната Тесла е светлинни години напред, китайците са направо друга вселена. Тука имаме жалките кенефи на VW и желетата на МB (най-грозната кола в историята на човечеството е EQS).

    10:41 19.06.2026

  • 13 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    10:54 19.06.2026