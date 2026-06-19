Европа отчете рекорден скок в продажбите на електромобили

Европейският автомобилен пазар премина през пореден ключов етап, след като през май делът на изцяло електрическите превозни средства достигна исторически рекордно равнище. Анализи на E-Mobility Europe, New Automotive и Fier Automotive показват, че на 17 ключови пазара на Стария континент са реализирани над 212 000 нови регистрации на ток. Този обем представлява сериозен ръст от 34,4% спрямо същия месец на предходната година, с което електромобилите вече държат стабилен дял от 23,6% от общите продажби в региона.
Основен катализатор за засиленото потребителско търсене остават активните правителствени програми за финансово подпомагане, данъчните облекчения и високите цени на класическите горива по бензиностанциите. Сред големите икономики във фокуса на трансформацията попада Франция, където екологичните машини са завоювали 29,5% от пазара през май. Германия също бележи стабилен възход с 25% пазарен дял и общо увеличение на регистрациите от 41% за първите пет месеца.
Най-динамично развитие обаче се наблюдава на пазара в Италия, където стартът на нови схеми за държавно субсидиране буквално удвои обема на доставените електромобили от началото на годината. В същото време традиционните лидери в Скандинавия и Бенелюкс затвърждават своите позиции с категорична доминация на електрическото задвижване. По данни на анализаторите през май пазарният дял на колите на ток е достигнал 78,7% в Дания, последвана от Финландия с 49,6%, Швеция с 41,2%, Нидерландия с 41,3% и Белгия с 36,8%.
Позитивните резултати на европейския континент съвпадат с общата глобална тенденция за устойчив растеж на сектора през последните три месеца. На този фон Европа продължава да играе ролята на един от основните технологични и пазарни двигатели в процеса по декарбонизация на личния и търговския транспорт.
На този фон България също демонстрира интересни пазарни аномалии, записвайки сериозен трицифрен темп на растеж в проценти, макар и на базата на сравнително ниски начални обеми. Последните официални данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA) за първите четири месеца на 2026 година отреждат на страната ни трето място в Европейския съюз по темп на увеличение на покупките на нови електромобили, отчитайки скок от впечатляващите 85,4% спрямо същия период на предходната година.
Въпреки този устрем обаче, българският купувач остава традиционалист в избора си – пазарният дял на колите изцяло на батерии у нас все още се задържа под границата от 10% (около 9,6% от общите продажби през пролетта на 2026 г.), докато конвенционалните бензинови двигатели продължават да доминират категорично с над 70% от пазара на нови превозни средства в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
09:29 19.06.2026
2 Извадете
Коментиран от #5
09:30 19.06.2026
3 Нормално
09:32 19.06.2026
4 Ново пет
Чисто, икономично, тихо е на ток.
Вече можеш да заредиш за 10- 15 минути и от вкъщи.
09:44 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пак крайности
До коментар #5 от "гост":Електриците сте същите като антиелектриците! От едната крайност в другата.
Електромобилите ще се наложат тогава, когато им дойде времето да се справят самостоятелно с ДВГ без политическа подкрепа.
Без политически тояги и без политически моркови.
Коментиран от #9, #10
10:01 19.06.2026
8 Пак крайности
- електромобилите станат по-евтини за покупка - нови или втора употреба ,
- зареждат за 5 минути, точно както се пълни резервоар с бензин
- зарядните станции на които могат да го направят са по паркингите където така или иначе спират за да извършват други дейности и даже няма нужда да ходят в на някакво специализирано място наречено бензиностанция, за да извършват ритуалът зареждане.
10:02 19.06.2026
9 Абе
До коментар #7 от "Пак крайности":Просто да си знаеш, че няма бранш по-субсидиран и подкрепян политически от петролния. Ако спре всяка политическа подкрепа към електрическия и петролния бранш от утре, вдругиден няма да има продаден нито един ДВГ, защото бензинът ще ти е над сто евро за литър. Няма нито един сондаж, тръбопровод, пристанище с терминал... което да се е реализирало без политическа подкрепа и субсидии.
10:16 19.06.2026
10 гост
До коментар #7 от "Пак крайности":Кое е крайност , че най-накрая ще накарат пушилниците да си плащат ?? Както заводите и тецовете си плащат от години ?? Хахаха !!
Коментиран от #11
10:21 19.06.2026
11 Защо се радваш
До коментар #10 от "гост":Тези глоби от горивата и ДВГ къде мислиш че ще отидат?
В разработка на европейско производство на батерии и вериги за доставки?
В производство на фотоволтаици и вятърни генератори?
В улавяне и погребване на въглероден диоксид от въздуха с излишната възобновяема енергия, което е много по-смислено отколкото производството на водород и синтетични горива?
Напротив - всичките събрани средства от народа ще бъдат откраднати, така че не виждам какво е причината да желаеш събирането на такива такси?
10:28 19.06.2026
12 1984
10:41 19.06.2026
13 Слънчасалия
10:54 19.06.2026