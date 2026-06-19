Европа отчете рекорден скок в продажбите на електромобили

Европейският автомобилен пазар премина през пореден ключов етап, след като през май делът на изцяло електрическите превозни средства достигна исторически рекордно равнище. Анализи на E-Mobility Europe, New Automotive и Fier Automotive показват, че на 17 ключови пазара на Стария континент са реализирани над 212 000 нови регистрации на ток. Този обем представлява сериозен ръст от 34,4% спрямо същия месец на предходната година, с което електромобилите вече държат стабилен дял от 23,6% от общите продажби в региона.

Основен катализатор за засиленото потребителско търсене остават активните правителствени програми за финансово подпомагане, данъчните облекчения и високите цени на класическите горива по бензиностанциите. Сред големите икономики във фокуса на трансформацията попада Франция, където екологичните машини са завоювали 29,5% от пазара през май. Германия също бележи стабилен възход с 25% пазарен дял и общо увеличение на регистрациите от 41% за първите пет месеца.

Най-динамично развитие обаче се наблюдава на пазара в Италия, където стартът на нови схеми за държавно субсидиране буквално удвои обема на доставените електромобили от началото на годината. В същото време традиционните лидери в Скандинавия и Бенелюкс затвърждават своите позиции с категорична доминация на електрическото задвижване. По данни на анализаторите през май пазарният дял на колите на ток е достигнал 78,7% в Дания, последвана от Финландия с 49,6%, Швеция с 41,2%, Нидерландия с 41,3% и Белгия с 36,8%.

Позитивните резултати на европейския континент съвпадат с общата глобална тенденция за устойчив растеж на сектора през последните три месеца. На този фон Европа продължава да играе ролята на един от основните технологични и пазарни двигатели в процеса по декарбонизация на личния и търговския транспорт.

На този фон България също демонстрира интересни пазарни аномалии, записвайки сериозен трицифрен темп на растеж в проценти, макар и на базата на сравнително ниски начални обеми. Последните официални данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA) за първите четири месеца на 2026 година отреждат на страната ни трето място в Европейския съюз по темп на увеличение на покупките на нови електромобили, отчитайки скок от впечатляващите 85,4% спрямо същия период на предходната година.

Въпреки този устрем обаче, българският купувач остава традиционалист в избора си – пазарният дял на колите изцяло на батерии у нас все още се задържа под границата от 10% (около 9,6% от общите продажби през пролетта на 2026 г.), докато конвенционалните бензинови двигатели продължават да доминират категорично с над 70% от пазара на нови превозни средства в страната.