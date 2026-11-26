Доскорошната тромавост на машините е напът да остане в миналото, след като изследователи от Университета на Пенсилвания създадоха ново поколение изкуствени мускули, наречени CoilLCE. Иновативните актуатори дават на роботите непозната досега фина моторика, позволявайки им да извършват изключително деликатни и реалистични движения.

По време на лабораторните демонстрации механична ръка успя уверено да изсвири поредица от ноти на пиано, докато чифт изкуствени очи пресъздадоха плавното и естествено движение на човешкия поглед. В основата на пробива стои прецизно подбрана комбинация от материали – течнокристални еластомери, графен и ултратънка медна намотка.

Принципът на действие наподобява истинска биологична тъкан: при нагряване еластомерът се свива, а при охлаждане възвръща първоначалната си дължина. Добавянето на графен в структурата прави композита едновременно по-мек и значително по-устойчив на натоварване, докато вградената медна нишка играе двойна роля – тя загрява влакното и същевременно следи всяка промяна в неговата позиция.

Именно тази саморегулация решава най-голямото главоболие при досегашните меки роботизирани системи. По принцип еластомерите трудно задържат междинна форма и изискват сложен външен контрол, за да не се отпуснат или стегнат прекомерно.

Учените обаче заобикалят този недостатък, като измерват електрическото съпротивление на самата медна намотка и коригират подаваната топлина в реално време. Така мускулът буквално усеща собственото си състояние и може да замръзне в точно определена позиция без нуждата от допълнителни и обемисти сензори.

За да постигнат максимален реализъм при демонстрацията с изкуствените очи, инженерите са взаимствали конструкцията директно от човешката анатомия. Очните ябълки се задвижват от четири двойки мускулни влакна, които работят в противоположни посоки – когато едното се свива, срещуположното се отпуска, осигурявайки плавно насочване и задържане на погледа без излишно напрежение в системата.

Според научния екип разработката отваря вратите към създаването на хуманоидни роботи от ново поколение, способни на богати и естествени лицеви изражения, както и на прецизни манипулации с пръсти.

В следващия етап от проекта изследователите възнамеряват да интегрират алгоритми за изкуствен интелект и компютърно зрение, чрез които да координират десетки подобни мускули в сложни и напълно автономни движения.