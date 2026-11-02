Китайски учени направиха слънчевите панели по-добри в улавянето на светлина

Учени от азиатската страна пренаписват правилата на възобновяемата енергия с новаторска текстурирана повърхност, която улавя слънчевите лъчи с безпрецедентна ефективност независимо от позицията на дневната звезда.

Индустрията за възобновяеми източници е на прага на сериозен технологичен пробив, след като изследователски екип от Китай представи концепция за усъвършенствани слънчеви клетки. Иновативният подход обещава да разреши един от най-упоритите недостатъци на съвременните фотоволтаични системи, а именно тяхната зависимост от ъгъла, под който слънчевите лъчи попадат върху повърхността им. Благодарение на нови геометрични решения, панелите вече няма да се нуждаят от постоянна механична преориентация през деня, за да постигнат максимална продуктивност.

В основата на разработката стои специално проектиран материал, изграден от микроскопични полусферични образувания с текстурирана повърхност. Това конструктивно решение разпръсква входящата светлина в множество различни посоки, като по този начин стимулира по-равномерното генериране на електрически ток и драстично повишава степента на абсорбция. Докато традиционните панели губят ценна енергия при сутрешните и вечерните часове, когато слънцето е ниско на хоризонта, новата технология усвоява фотоните с впечатляваща прецизност през целия ден.

Задълбочените компютърни симулации разкриват забележителни резултати, които надминават досегашните инженерни постижения в сектора. Текстурираната конусовидна структура демонстрира способност да поглъща над деветдесет и пет процента от светлинния спектър в диапазона от триста до осемстотин нанометра при широк набор от ъгли на падане, вариращи от нула до петдесет градуса. Измерената средна плътност на фототока достига впечатляващите двадесет и пет цяло и четиридесет и седем стотни милиампера на квадратен сантиметр. За сравнение, стандартна клетка с гладка полусферична геометрия отчита едва двадесет и четири цяло и три стотни милиампера на квадратен сантиметр, докато класическата плоска алтернатива остава назад с двадесет и два цяло и петдесет и две стотни милиампера на квадратен сантиметр.

Анализът на изходните параметри показва, че средната максимална изходна мощност достига двадесет и осем цяло и двадесет и пет стотни миливата на квадратен сантиметр, съпътствана от стабилна абсорбция на над деветдесет и пет процента от падащото лъчение. Самите създатели на технологията подчертават, че този авангарден дизайн успешно елиминира сериозния проблем със зависимостта на изходното напрежение и мощност от траекторията на слънчевите лъчи. Въпреки че постигнатите резултати към момента са базирани изключително на специализирани софтуерни симулации, експертите гледат с умерен оптимизъм към следващите фази на проекта.

Предстои разработчиците да подложат иновативните клетки на серия строги тестове в реални полеви условия, за да потвърдят дали теоретичните предимства ще се запазят при масово индустриално производство. Ако тези практични изпитания завършат с очаквания успех, енергийният сектор ще получи достъп до ново поколение фотоволтаични модули, способни да функционират с максимален капацитет без необходимост от скъпи и сложни системи за следене на слънцето.