GM залага на мангана с нов тип батерии, които обещават по-евтини електромобили с по-голям пробег

General Motors предприема сериозна технологична офанзива в сектора на големите електрически пикапи и SUV модели, подготвяйки за производство ново поколение високоманганови батерии от типа LMR. Новите клетки ще се сглобяват в завода Ultium Cells в Спринг Хил, Тенеси – съвместно предприятие с LG Energy Solutions, което ще претърпи пълно преустройство между края на 2026 г. и 2028 г. Така локацията ще се превърне в първото съоръжение в света за масово производство на призматични LMR клетки, а първите серийни автомобили с тях се очакват през 2028 г.

Основното предимство на технологията LMR е постигането на перфектен баланс между пробег и производствени разходи. Според изчисленията на GM новите батерии осигуряват с 33 процента по-висок пробег спрямо масово използваните в момента евтини литиево-железен фосфатни (LFP) батерии, при това на почти идентична крайна цена. Архитектурата стъпва върху познатите никел-манган-кобалкови (NMC) клетки, но драстично свива скъпите никел и кобалт за сметка на значително по-евтиния и лесен за добив и обработка манган.

Новата разработка е насочена предимно към масивните електрически всъдеходи и пикапи, където пробегът с едно зареждане ще надхвърля 400 мили (около 644 км) по американския стандарт EPA. Концернът не възнамерява напълно да изостави класическите NMC батерии, които ще останат резервирани за най-скъпите топ версии с максимален пробег. Новите LMR клетки ще заемат стратегическата средна ниша между върховите NMC и достъпните LFP решения, позволявайки на марката да предлага солиден пробег на значително по-приемлива цена.