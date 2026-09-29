Как се активира сервизният режим на чистачките

Студените зимни утрини често носят със себе си едно от най-досадните задължения за всеки водач – изстъргването на леда от предното стъкло и борбата със замръзналите пера на чистачките. Повечето шофьори прибягват до принудително отлепване, поливане с топла вода или оставянето им във вдигнато положение за през нощта. Голяма част от съвременните автомобили обаче разполагат с вградена, но малко позната функция, наречена сервизен режим на чистачките.

При много модерни превозни средства перата на чистачките са скрити под линията на предния капак с цел подобряване на аеродинамиката и намаляване на шума при висока скорост. Това означава, че те физически не могат да бъдат повдигнати ръчно, когато са в долна позиция, защото опират директно в ръба на капака. Опитът да бъдат вдигнати със сила често води до надраскване на боята или повреда на самия механизъм.

Тук на помощ идва именно сервизният режим, който задвижва перата до вертикално положение върху стъклото и ги спира там. За да се активира тази функция при повечето марки, е достатъчно след изключване на двигателя (но преди отваряне на вратата) лостчето за чистачките да се натисне еднократно надолу или да се задържи за няколко секунди. Интелигентната система веднага изпраща перата в горна позиция, където те остават неподвижни.

Тази позиция носи двойна полза за водача. От една страна, тя позволява чистачките да бъдат лесно повдигнати далеч от стъклото, за да не замръзнат към него през нощта. От друга страна, в тази зона стъклото се затопля най-бързо от обдухването на купето, което улеснява размразяването им сутрин. Освен това подмяната на износените пера става за секунди, без риск от увреждане на раменете или стъклото.

Непознаването на този лесен трик кара много собственици да чупят механизмите за задвижване или да износват преждевременно каучука на чистачките, опитвайки се да ги пуснат върху замръзнало стъкло. Използването на сервизния режим е елегантно инженерно решение, което спестява излишни разходи и прави зимната експлоатация на автомобила значително по-удобна.