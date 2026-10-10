Как да сменим гумите в домашни условия

Започваме с условието, че цялата процедура по самостоятелна смяна се отнася единствено за случаите, когато зимните гуми са монтирани на отделни джанти и се подменя цялото колело, а не се сваля самата гума от една и съща джанта.

Процедурата по смяна на гумите изисква прецизност, спазване на техническите изисквания и внимание към детайлите, за да се гарантира максимална безопасност на пътя. Подготовката започва с разхлабване на крепежните елементи, докато автомобилът все още е стъпил стабилно на земята, като първи се разхлабват защитните секретни болтове или гайки (ако има такива). След това превозното средство се повдига с помощта на надежден крик, позициониран на фабрично определените за целта места върху праговете, като задължително се поставя подложен клин под някое от останалите колела за превенция.

След демонтажа на колелото се отваря перфектна възможност за обстойна инспекция на състоянието на спирачната система. Специалистите препоръчват да се проверят дебелината на спирачните накладки, степента на износване на дисковете, свободният ход на апаратите, както и евентуални следи от течове на спирачна течност по маркучите и кабелите на сензорите за ABS. Наред с това се извършва бърз оглед на елементите по окачването и кормилното управление, включително тампоните, маншоните на шарнирите, състоянието на амортисьорите и стабилността на кормилните щанги и карданните маншони.

Преди монтажа на зимния комплект е необходимо старателно да се почисти контактната повърхност на главината от натрупани замърсявания и корозия. Самата гума се поставя, като се съобрази посоката на въртене, обозначена със стрелка върху нейния страничен борд. Първоначалното завиване и леко затягане на болтовете се извършва в сляпо положение, докато автомобилът е все още във въздуха на крика, за да се гарантира правилното центриране на джантата.

Финалното затягане на крепежните елементи се осъществява след спускане на автомобила обратно на земята, като задължително се спазва кръстосаната последователност при четири и пет болта. Според техническите изисквания за болтовете на повечето леки автомобили препоръчителният въртящ момент е в рамките на 100-110 Нм, като за целта е най-добре да се използва качествен динамометричен ключ, докато секретният елемент се затяга последен и с малко по-умерено усилие. Процесът завършва с проверка на налягането в гумите спрямо предписанията на производителя и последващ контролен преглед след първата седмица експлоатация.

Относно необходимостта от балансиране, експертите отбелязват, че ако през изминалия сезон не сте усещани вибрации или треперене във волана и автомобилът не е преминавал през дълбоки дупки с висока скорост, повторно балансиране на вече монтираните на джанти гуми не е задължително. Препоръчително е обаче поведението на автомобила да се следи внимателно при различни скоростни режими в първите дни след смяната и при най-малките признаци на дисбаланс да се посети специализиран сервиз.