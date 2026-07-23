Франция забранява социалните мрежи за деца

Френските законодатели дадоха зелена светлина на един от най-строгите законопроекти в Европа, насочен към ограничаване на дигиталната консумация сред подрастващите. Новата правна рамка предвижда пълна забрана за използване на социални мрежи от лица под 15-годишна възраст. Ако нормативният акт получи финално одобрение от Конституционния съвет на страната, Франция ще се превърне в първата държава членка на Европейския съюз, предприела толкова радикална стъпка. В глобален мащаб подобен твърд курс бе заложен за първи път от Австралия през 2024 година.

Основният мотив зад категоричните действия на френските институции е защитата на физическото и психическото здраве на подрастващите. Редица медицински и психологически изследвания през последните години свързват прекомерното време пред екраните с повишени нива на тревожност, депресивни състояния и липса на концентрация сред учениците. Новият пакет от мерки надгражда вече съществуващите ограничения, като въвежда пълна забрана за използване на мобилни телефони на територията на училищата и поставя строги регулации върху таргетираната реклама, насочена към непълнолетни.

Големият въпрос пред ефективното прилагане на нормата остава техническата контролна система. Очаква се френският регулатор за цифрови комуникации ARCOM да определи конкретния механизъм за проверка на възрастта. Разработването на надеждна система за идентификация, която същевременно гарантира поверителността на личните данни, се очертава като най-сериозното препятствие пред френските власти.

Френският пример вече отеква в цяла Европа и отвъд нейните граници. Обединеното кралство постепенно затяга контрола чрез своя Закон за безопасност в интернет, докато Дания проучва възможностите за аналогични законодателни промени. От другата страна на Атлантика, в Канада, също се подготвя проект за ограничаване на социалните мрежи за лица под 16 години.

Въпреки амбициозните намерения на правителствата, експертите отбелязват, че практическата ефективност на подобни забрани остава под въпрос. Опитът от Австралия вече показва, че голям процент от тийнейджърите намират начини да заобиколят ограниченията чрез виртуални частни мрежи (VPN) или чрез създаване на профили с фалшиви данни. Успехът на новата политика във Франция ще зависи изцяло от това доколко технологичните гиганти ще бъдат принудени да внедрят наистина работещи методи за потвърждение на възрастта.