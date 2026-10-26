Mercedes пуска MB.Drive Assist Pro в Европа

Mercedes-Benz ще предложи в Германия системата за разширена помощ при шофиране MB.Drive Assist Pro през първата половина на 2027 година. Технологията е одобрена за автоматизирано управление от ниво 2 и ще може да се използва както в градска среда, така и по магистрали. При това ниво водачът трябва постоянно да следи пътя и да е готов да поеме управлението във всеки момент. Отговорността за автомобила остава изцяло негова, въпреки че системата може да подпомага движението по целия маршрут – от началната до крайната точка.

MB.Drive Assist Pro ще улеснява смяната на лентата, включването в правилната лента, завиването на кръстовища, както и спирането и потеглянето на светофари. Функцията се активира от волана при включена навигация на Mercedes-Benz. Собствениците на съвместими автомобили ще могат да получат MB.Drive Assist Pro чрез актуализация по въздуха. Mercedes-Benz планира да предостави и безплатен едномесечен пробен период, за да могат клиентите да изпробват функцията.

Преди официалния старт компанията ще проведе програма за ранен достъп в Щутгарт и Мюнхен. Тя трябва да започне от края на тази година и ще бъде достъпна за избрани клиенти, чиито автомобили вече разполагат с необходимия хардуер. Софтуерът ще бъде активиран дистанционно, а събраните впечатления ще бъдат използвани при последващото разширяване на системата. За работата си системата използва 27 сензора – 10 камери, пет радара и 12 ултразвукови сензора. Те подават необработени данни към високопроизводителен компютър с изчислителна мощност до 254 TOPS.

Технологията комбинира операционната система MB.OS с архитектурата NVIDIA Hyperion, защитната система Halos и софтуера Alpamayo Stack. Според Mercedes-Benz тази комбинация трябва да осигури подпомагане при сложни ситуации в градския трафик, включително след напускане на магистрала и при движение по натоварени улици. MB.Drive Assist Pro се различава от системата Drive Pilot, която Mercedes-Benz предлага при определени условия с одобрение за ниво 3. При нея отговорността и необходимостта водачът да следи непрекъснато пътя са различни, докато при новата функция контролът остава постоянна задача на човека зад волана.