Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Nvidia да даде „втори шанс“ на съоснователя си Дженсън Хуанг и да го върне на работа. Изявлението му идва, след като бордът на компанията вече отхвърли предложението на Хуанг да се върне като главен изпълнителен директор.

„Бих искал Дженсън да получи втори шанс. Ние сме държава на вторите шансове“, каза Тръмп пред журналисти след пътуването си до Азия. Той призна, че Хуанг е взел „лоши решения“, но го определи като „брилянтен човек“ и заяви, че Nvidia би постъпила разумно, ако приеме извинението му и го остави да работи отново.

Бордът на Nvidia вече каза „не“

Хуанг подаде оставка през ноември след признание за извънбрачна връзка и публикации за още една връзка с пряко подчинена служителка. Една от жените е бивша ръководителка в сингапурската компания Megaspeed International, която е разследвана за предполагаемо отклоняване на усъвършенствани чипове на Nvidia към китайски компании.

Американски служби подозират, че жената е свързана с китайското разузнаване. Това твърдение не е публично потвърдено като окончателен факт, а китайските власти го отричат. Случаят придоби по-голямо значение, защото става дума за достъп до технологии, които са ключови за развитието на изкуствения интелект.

Председателят на борда Харви Джоунс заяви, че оставката на Хуанг е била приета единодушно и че Nvidia не възнамерява да го възстанови като главен изпълнителен директор. Временно компанията се ръководи от финансовия директор Коулет Крес, а бордът търси постоянен наследник. От Nvidia посочиха, че няма да избързват с избора.

Защо случаят е важен за технологичния сектор

Nvidia произвежда графични процесори — специализирани чипове, които се използват за обучение и работа на системи с изкуствен интелект. Именно тези продукти превърнаха компанията в един от най-важните доставчици за центрове за данни, технологични корпорации и разработчици на AI системи.

Тръмп свърза бъдещето на Nvidia и с конкуренцията между Съединените щати и Китай. По думите му Хуанг е поставил американската индустрия в позиция, която е „буквално с десет години напред“ спрямо други компании. Президентът каза, че е обсъдил съоснователя на Nvidia с китайския президент Си Цзинпин, който също го нарекъл „брилянтен човек“.

За обикновения потребител това означава, че спорът не е само за един ръководител. Решенията на Nvidia влияят върху темпото, цената и достъпността на инфраструктурата, върху която работят много съвременни услуги с изкуствен интелект. Връщането на Хуанг обаче не е решено от изявлението на Тръмп — последната дума е на борда на компанията.

Предстоят изслушвания в Конгреса

Хуанг се е съгласил да даде показания пред американски конгресни комисии на 1 декември по въпроси, свързани с продажбите на усъвършенствани чипове и възможен достъп на китайски компании до тях. Главният юрисконсулт на Nvidia Тим Тетър трябва да бъде изслушан ден по-късно.

Междувременно Nvidia отчете 116 милиарда долара приходи за третото тримесечие — двойно повече спрямо същия период на предходната година. Данните показват силното финансово положение на компанията, но не променят публично заявената позиция на борда, че търси нов постоянен главен изпълнителен директор.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com