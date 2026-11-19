Когато една технологична компания отчита колосален финансов възход и същевременно се тресе от вътрешен ропот заради рокада на върха, в коридорите на бизнеса се усеща напрежение, което може да се реже с нож. След напускането на основателя Дженсън Хуанг временният главен изпълнителен директор Крес се изправя пред вълна от недоволство сред част от персонала, а петиция с искане за връщането му вече е прехвърлила близо 200 000 подписа. Според данни на CNBC над 10 000 от подписалите са се обозначили като действащи служители на Nvidia при общ щат от около 42 000 души, докато отделни специалисти вече заявяват готовност да напуснат.

Публичните сигнали на несъгласие не се ограничават до анонимни подписи в мрежата, а придобиват съвсем конкретни лица и предупреждения. Един инженер по роботика обяви решението си да си тръгне от компанията след оттеглянето на Хуанг, а старшият служител Надер Халил изпрати писмо до ръководството с тревожното предупреждение, че отказът от връщането на основателя може да отвори вратата за сериозен отлив на ценни кадри. О, колко чувствителна е подобна динамика в бранш, в който знанието на инженерите е най-ценният капитал, а липсата на харизматичния лидер веднага поражда опасения за загуба на инерция!

За да разбере човек защо привързаността на техническите екипи към Хуанг е толкова силна, достатъчно е да погледне към начина, по който той е работил с тях. Бивш служител на Nvidia с над петнадесетгодишен стаж разказва пред CNBC, че инженерите хранят особена лоялност към основателя, тъй като той лично се е включвал в обсъждания на технически проекти и директно е отговарял на въпроси на разработчици. Именно затова пред Крес стои трудната задача да докаже пред хората от развойните звена, че новият управленски състав може да съхрани този пряк и ангажиран стил.

Напрежението обаче се прояви и по време на вътрешна среща на 16 ноември, когато Крес определи случващото се като нова ера за Nvidia, а при споменаването на името на Хуанг побърза да смени темата, разказва участник пред CNBC. Още преди събранието във вътрешна корпоративна платформа се разрази остра дискусия с искане основателят да бъде върнат на поста, която натрупа над 1600 коментара. Ясно е, че раздялата с фигура от подобен мащаб не може да мине без емоционални сътресения в екипа.

Въпреки шума в редиците на служителите, бордът на директорите няма намерение да дава заден ход по отношение на оставката. На 17 ноември председателят Харви Джоунс заяви, че решението за приемането ѝ е било единодушно и планове за възстановяване на Хуанг няма, което Крес потвърди и в интервю за CNBC. Тя посочи, че приоритетите са насочени към развитието на бизнеса, ангажираността на екипа, обслужването на клиентите и интересите на акционерите, докато тече и подбор за постоянен главен изпълнителен директор.

Любопитният контраст в цялата история идва от финансовите отчети, които показват, че бизнес машината на компанията продължава да върти на пълни обороти. За третото тримесечие на фискалната 2027 година, приключило на 27 октомври 2026-а, приходите на Nvidia достигнаха 115.8 милиарда долара – над два пъти повече спрямо същия период година по-рано. Дори при зашеметяващи числа на хартия, управлението на хората и авторитетът на лидера си остават фактор, който никоя електронна таблица не може да замени с лекота.