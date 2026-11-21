Загубата на доверие в Дженсън Хуанг е била основната причина съветът на директорите на Nvidia да приеме оставката му, а не подозренията, че той е бил въвлечен в шпионска операция. Това съобщава Wired, позовавайки се на двама души, запознати с вътрешните обсъждания.

Според източниците Хуанг е подвеждал членовете на съвета от октомври 2025 г. до ноември 2026 г. Поводът са били въпроси за личните му отношения с Елис Хуанг, бивш ръководител в сингапурската компания Megaspeed. След публикация на „Ню Йорк таймс“ за деловите връзки между Megaspeed и Nvidia главният изпълнителен директор е отрекъл пред съвета да е имало неподходяща връзка.

На 8 ноември Хуанг е признал, че е имал отношения с Елис Хуанг. Впоследствие са се появили твърдения за други извънбрачни връзки, включително с негова пряка подчинена. Именно тези разкрития са накарали членовете на съвета да приемат, че той неколкократно ги е подвеждал.

Разследването за възможни връзки с Китай продължава

„Всичко беше въпрос на почтеност и доверие“, е заявил пред Wired човек, запознат с позицията на съвета.

Паралелно с вътрешния конфликт Nvidia започна независимо разследване заради съобщения, че Хуанг може да е бил обект на операция на чуждо разузнаване. Американски спецслужби са изразили подозрения, че Елис Хуанг е предавала информация за компанията на китайското разузнаване и е можела да влияе върху решенията за доставките на усъвършенствани чипове.

Министерството на външните работи на Китай отхвърли обвиненията, а съветът на Nvidia не е успял да установи дали Елис Хуанг действително е имала връзка с китайските служби. Според Wired този въпрос остава отделен източник на безпокойство за компанията и американските власти.

Скандалът вече има и финансово отражение. Nvidia и Хуанг са изправени пред искове от акционери, които твърдят, че компанията и нейният ръководител са направили подвеждащи изявления за отношенията с Елис Хуанг и Megaspeed.

Част от служителите искат завръщането му

На общо събрание на служителите на 18 ноември председателят на съвета Харви Джоунс е заявил, че решението е било необходимо заради разкриването на лично поведение и липсата на откровеност, несъвместими с кодекса и ценностите на Nvidia.

Временно изпълняващата длъжността главен изпълнителен директор Колет Крес е посочила, че най-голямото безпокойство сред служителите е спадът в цената на акциите. Решението за отстраняването на Хуанг е било вторият най-сериозен проблем.

Въпреки решението част от служителите и инвеститорите настояват той да получи втори шанс. Хуанг е заявил, че би бил „удостоен“ да се върне начело на компанията. Според Wired обаче съветът не е обявил подробности от вътрешното разследване и обсъжданията, които са довели до оставката му.

Източници: rbc.ru, wired.com