Германска иновация на две колела

Световният пазар на двуколесни превозни средства посреща един от най-смелите и необичайни инженерни проекти на десетилетието. Германската технологична компания NOVUS официално представи своя водещ електрически мотоциклет One, който незабавно привлече вниманието на автоиндустрията със своя авангарден външен вид. Най-яркият и отличителен акцент в дизайна на машината е пълното отсъствие на традиционна централна структура – рамката разполага с голям прозрачен отвор в средата, който превръща возилото в истински подвижен скулптурен експонат.

В основата на тази ултралека конструкция залага уникален носещ монокок, изработен изцяло от въглероден композит (карбон) от аерокосмически клас. Благодарение на иновативните материали общото тегло на байка е едва 121 килограма, което го прави изключително маневрен и лесен за управление в градски условия. Под въглеродната обвивка обаче се крие сериозен електрически потенциал: пиковата мощност на задвижването достига 25 kW (еквивалентни на 33 конски сили), а максималният въртящ момент е с внушителните 430 Нм. Тази комбинация осигурява катапултно ускорение от 0 до 50 км/ч за по-малко от две секунди, а максималната скорост на флагманската версия развива до 130 км/ч.

За да отговори на различните регулаторни изисквания и нужди на ездачите, производителят предлага и градска модификация с електронно ограничение на скоростта до 45 км/ч. Двете версии използват напълно идентична хардуерна архитектура, като разликата се състои единствено в софтуерните настройки на контролера. Енергията се осигурява от батерия с капацитет 6,2 кВтч, която гарантира автономен пробег до 150 километра при икономично градско шофиране. Презареждането от 0 до 80 процента отнема около 90 минути, а на разположение на водача са три прецизно настроени режима на движение, система за безключов достъп, пълна интеграция със смартфон и възможност за безжични актуализации на софтуера.

От NOVUS позиционират One като перфектния мост между класическия скутер и пълноценния мотоциклет. Поради пълната липса на съединител, верига и скоростна кутия, байкът се управлява интуитивно и плавно, премахвайки бариерите пред хората, които нямат голям опит на две колела. Изключителното ексклузивно издание Founders Edition стартира на цена от 21 300 евро без включени данъци. За тези, които търсят по-достъпна алтернатива, базираната в Германия компания вече работи по второ поколение – модела NOVUS Two, чийто пазарен дебют е насрочен за края на 2027 година.