Kawasaki пусна нова версия на своя мотоциклет Ninja, но тя е... странна

Японският гигант Kawasaki отново вкарва в играта своя електрически представител в спортния сегмент – Ninja e-1. След като през 2025 година моделът се появи на пазара в силно ограничена серия от едва 500 бройки, сега зеленият бранд отново отваря вратите за машината. Новата продуктова година обаче идва с осезаемо по-висока ценник. На американския пазар за версията от 2027 година купувачите трябва да се разделят с 7599 долара, което е сериозен скок спрямо първоначалната сума от 6500 долара.

На фона на по-високата сума техническите параметри остават напълно непроменени и изключително скромни за машина с такава агресивна външност. Силовият тракт осигурява номинална мощност от едва 6,8 конски сили, като за краткотрайни изпреварвания е предвиден специален режим e-boost. Той предоставя пикова мощ от около 12 конски сили за рамките на 15 секунди. Захранването е поверено на две сваляеми батерии, чието пълно презареждане в домашни условия отнема около четири часа. Това осигурява пробег от приблизително 66 километра (41 мили) с едно зареждане – параметри, които определят машината изцяло като градско превозно средство.

Парадоксът при този модел става ясен при директно сравнение с конвенционалните му братя на гориво. Бензиновият Ninja 500, разполагащ със сериозните 51 конски сили, се предлага в Щатите за значително по-достъпните 5400 долара. Подобна е ситуацията и на вторичния пазар, където употребявани бройки от ограничената серия на електрическата Нинджа се появяват на доста по-високи цени, докато запазен бензинов вариант с пълноценна мощност се намира за почти двойно по-малко.

Въпреки финансовите разминавания и електронно ограничената максимална скорост в диапазона между 99 и 105 км/ч, електрическият вариант има своето специфично практическо преимущество. Машината се класифицира в категория A1 за леки мотоциклети с мощност до 11 kW. Това я прави достъпна за по-млади водачи, предлагайки им агресивния дизайн и визията на суперспортен байк, комбинирани с достатъчно пъргаво ускорение от 0 до 60 км/ч за около 4-5 секунди.