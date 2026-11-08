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Jawa изненада пазара с новото ендуро 350 Adventure и доста атрактивна цена

Jawa изненада пазара с новото ендуро 350 Adventure и доста атрактивна цена

8 Ноември, 2026 12:30 1 430 1

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Чешкият производител представя лек приключенски мотоциклет с 29 конски сили и сериозна офроуд подготовка

Jawa изненада пазара с новото ендуро 350 Adventure и доста атрактивна цена - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарният чешки производител от град Тинец хвърли ръкавицата в конкурентния клас на леките приключенски машини, разкривайки изцяло новото ендуро Jawa 350 Adventure. Премиерата се състоя без излишна шумотевица на Пражкия автомобилен фестивал, където компанията показа готов за серийно производство мотоциклет с впечатляващи технически характеристики и изненадващо достъпна ценова листа. С този ход чехите заявяват сериозни амбиции в бързоразвиващия се сегмент, където основен съперник на новата машина ще бъде популярният Royal Enfield Himalayan.

В основата на конструкцията стои изпитаният 334-кубиков двигател от серията с течно охлаждане, познат от моделите Perak, CL и Bobber. Този едноцилиндров агрегат генерира 29 конски сили и 30 Нм въртящ момент, работещ в синхрон с прецизна шестстепенна скоростна кутия. Въпреки че теглото на машината достигна 208 килограма, максималната скорост от 128 км/ч напълно удовлетворява изискванията за комфортно придвижване както по асфалтови магистрали, така и по черноморски или планински офроуд маршрути.

Jawa изненада пазара с новото ендуро 350 Adventure и доста атрактивна цена

Инженерите са подходили изключително сериозно към офроуд потенциала на мотоциклета, оборудвайки го със здрава носеща рамка и масивен защитен лист под картера. Страничните дебели метални арки ефективно предпазват каросерията и пластмасовите елементи при евентуално падане в трудни теренни условия. Окачването разчита на класически спицови джанти с размер 21 инча отпред и 18 инча отзад. Предната телескопична вилка осигурява щедрите 200 милиметра ход, докато задното окачване с лостова система предлага 180 милиметра ход, гарантиращи стабилност при преминаване на неравности.

Jawa изненада пазара с новото ендуро 350 Adventure и доста атрактивна цена

Ергономичността е оптимизирана дори за по-ниски ездачи, които могат лесно да достигнат земята благодарение на компактните габарити. За контрол в тежки условия спомагат широкото кормило, както и опцията за пълно деактивиране на двуканалната ABS система и тракшън контрола.

Jawa изненада пазара с новото ендуро 350 Adventure и доста атрактивна цена

Най-силният коз на модела обаче остава ценовата му политика. Базовата версия на Jawa 350 Adventure стартира от 4 720 евро, позиционирайки го като изключително изгодна алтернатива в класа. Бъдещите собственици ще могат да избират между три атрактивни цветови комбинации – синьо-бяла, жълто-черна и черно-червена. Напомняме, че марката вече функционира под шапката на индийския концерн Mahindra, което гарантира споделени технологични решения с утвърдени глобални модели.

Jawa изненада пазара с новото ендуро 350 Adventure и доста атрактивна цена


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