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Ето го най-мощния и най-скъп мотоциклет Jawa в историята (ВИДЕО)

Ето го най-мощния и най-скъп мотоциклет Jawa в историята (ВИДЕО)

12 Юни, 2026 12:58 2 355 7

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  • мотоциклет

Моделът е наречен Jawa 1000 Sport Cruiser

Ето го най-мощния и най-скъп мотоциклет Jawa в историята (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Чешката легенда Jawa, която повечето от нас свързват с двутактовите класики от времето на социализма, буквално пренаписа собствената си история, навлизайки с гръм и трясък в територията на ексклузивните хипермотори. По време на специализираното изложение в Бърно, марката хвърли истинска технологична бомба, разкривайки предпродуктовия прототип Jawa 1000 Sport Cruiser. Забравете за евтините народни возила – това двуколесно бижу е замислено като ултралимитиран шедьовър за колекционери, чиято цена ще накара дори собствениците на чисто нови премиум лимузини да преглътнат на сухо. Сглобяван изцяло ръчно в Чехия, този модел ще бъде произведен в нищожния тираж от едва 15 бройки, които ще се появят по пътищата през 2027 г., а цената му ще закове умопомрачителните около 62 000 евро, превръщайки го в най-скъпата Jawa, създавана някога под небето.

Ето го най-мощния и най-скъп мотоциклет Jawa в историята (ВИДЕО)

Визуално, този брутален „гол“ мотор (naked bike) е истинско пиршество за окото, дело на известния чешки дизайнер Ян Хрбек. Машината представлява силно наточена, компресорна еволюция на наскоро представения модел Jawa 730 Twin, запазвайки мускулестия силует с ниска стойка, но реинтерпретирайки класическите гени на бранда по невиждан досега начин. Погледът веднага бива прикован от традиционния голям кръгъл фар (вече с изцяло LED матрична технология) и емблематичния червен цвят, които правят поклон към миналото. Задната част е рязко скъсена, завършваща с ретро седалка от ръчно шита антична кожа, под която хитро е скрит резервоарът за по-добро разпределение на масите. В противовес на ретро естетиката, пред ездача се намира свръхмодерна дигитална кабина с голям TFT дисплей, Bluetooth свързаност, вградена навигация и система за безключово стартиране.

Ето го най-мощния и най-скъп мотоциклет Jawa в историята (ВИДЕО)

Истинската революция обаче пулсира в рамата. Името гордо подсказва за наличието на чисто нов, 1,0-литров (999 куб. см) двуцилиндров двигател с течно охлаждане, който генерира респектиращите 113 конски сили и 95 Nm въртящ момент. Това автоматично го коронясва като най-мощния мотоциклет в летописите на Jawa. За да се справят с тази мощ, инженерите са заложили на компоненти от най-висшия рафт в индустрията. Двигателят „диша“ през изпускателна система LeoVince с уникален звук, окачването е поверено на напълно регулируеми златни компоненти Öhlins отпред и отзад, а спирачното усилие се осигурява от бруталните апарати Brembo Stylema, подпомагани от последно поколение ABS система на Bosch. Цялото това чудовище стъпва върху олекотени джанти OZ Racing и въпреки солидното си тегло от 238 кг, е способно безпроблемно да достигне електронно ограничена максимална скорост от 215 км/ч. Jawa очевидно вече не иска да бъде просто мил спомен от миналото, а играч в най-ексклузивната лига.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предпочитам

    7 1 Отговор
    Да карам мадамата...

    Коментиран от #3

    13:03 12.06.2026

  • 2 Сър Уинстън

    4 3 Отговор
    Грозен като индиец!

    13:17 12.06.2026

  • 3 Бахтимир

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Предпочитам":

    Виж дали влиза в цената или е още 1000 евро отгоре. Чехкините не са скъпи.

    Коментиран от #7

    13:18 12.06.2026

  • 4 Трътлю

    3 1 Отговор
    Който кара Ява
    Рядко остарява

    13:18 12.06.2026

  • 5 честен ционист

    2 0 Отговор
    Това е най-яката Ява.

    13:20 12.06.2026

  • 6 На нищо не мяза тая бангия

    5 0 Отговор
    По-добре да яхна чехкинчето от рекламата.

    13:24 12.06.2026

  • 7 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бахтимир":

    Мотора въобще не ми требе бе! Ферари да беше, пак мадамата избирам!

    13:35 12.06.2026