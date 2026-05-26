BMW пуска мотоциклет с мощност 205 коня в ултралимитирана серия

Легендарното състезание Tourist Trophy на остров Ман празнува своята 115-годишнина, а баварските майстори от BMW Motorrad решиха да отбележат паметното събитие по единствения правилен начин – с появата на брутален, колекционерски мотоциклет. Германската марка пуска на пазара специално издание на своя флагман M 1000 RR, наречено подобаващо Edition Isle of Man TT. Ексклузивността е гарантирана, тъй като от конвейера ще слязат точно 115 номерирани екземпляра за целия свят, превръщайки всяка бройка в абсолютна ценност за инвестиция още преди да е напуснала шоурума.

Визията на тази машина е просто хипнотизираща! Основният акцент пада върху уникалната матова боя British Racing Green Uni Matt, която кореспондира перфектно с черната седалка, тапицирана с изискана Alcantara. Мотоциклетът е буквално обсипан с детайли от въглеродни влакна, като капакът на въздушната кутия е украсен със специфични състезателни лога и графики, изобразяващи най-култовите и опасни завои от планинското трасе на Острова. За да бъде ясно, че притежавате нещо необикновено, на горната тройна скоба е монтирана персонализирана табела с поредния номер на машината от лимитираната серия, придружена от официален сертификат за автентичност.

В техническо отношение баварците са решили да не променят едно вече съвършено инженерно творение. Под карбоновите обтекатели пулсира познатият 999-кубиков, четирицилиндров атмосферен редови двигател, който генерира умопомрачителните 205 конски сили при 13 000 об/мин и въртящ момент от 113 Нм. Силата се предава към задното колело чрез прецизна 6-степенна скоростна кутия, а огромните аеродинамични крила (winglets) на предния обтекател осигуряват цели 23 килограма притискателна сила при скорост от 300 км/ч, за да държат предницата стабилно на асфалта.

Тази двуколесна екзотика обаче изисква и подобаващо дълбоки джобове. Цената на ексклузивното изпълнение в Европа стартира от около 49 900 евро на германския пазар и достига до близо 59 000 евро в Нидерландия в зависимост от местните данъчни спецификации. Е, сумата изобщо не е скромна за машина на две колела, но предвид историческата стойност и микроскопичния тираж, тези 115 бройки със сигурност ще бъдат разпродадени за броени часове.