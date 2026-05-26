BMW пуска мотоциклет с мощност 205 коня в ултралимитирана серия

26 Май, 2026 11:15 688 7

Германската марка показа специално издание на своя флагман M 1000 RR, наречено Edition Isle of Man TT

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарното състезание Tourist Trophy на остров Ман празнува своята 115-годишнина, а баварските майстори от BMW Motorrad решиха да отбележат паметното събитие по единствения правилен начин – с появата на брутален, колекционерски мотоциклет. Германската марка пуска на пазара специално издание на своя флагман M 1000 RR, наречено подобаващо Edition Isle of Man TT. Ексклузивността е гарантирана, тъй като от конвейера ще слязат точно 115 номерирани екземпляра за целия свят, превръщайки всяка бройка в абсолютна ценност за инвестиция още преди да е напуснала шоурума.

Визията на тази машина е просто хипнотизираща! Основният акцент пада върху уникалната матова боя British Racing Green Uni Matt, която кореспондира перфектно с черната седалка, тапицирана с изискана Alcantara. Мотоциклетът е буквално обсипан с детайли от въглеродни влакна, като капакът на въздушната кутия е украсен със специфични състезателни лога и графики, изобразяващи най-култовите и опасни завои от планинското трасе на Острова. За да бъде ясно, че притежавате нещо необикновено, на горната тройна скоба е монтирана персонализирана табела с поредния номер на машината от лимитираната серия, придружена от официален сертификат за автентичност.

В техническо отношение баварците са решили да не променят едно вече съвършено инженерно творение. Под карбоновите обтекатели пулсира познатият 999-кубиков, четирицилиндров атмосферен редови двигател, който генерира умопомрачителните 205 конски сили при 13 000 об/мин и въртящ момент от 113 Нм. Силата се предава към задното колело чрез прецизна 6-степенна скоростна кутия, а огромните аеродинамични крила (winglets) на предния обтекател осигуряват цели 23 килограма притискателна сила при скорост от 300 км/ч, за да държат предницата стабилно на асфалта.

Тази двуколесна екзотика обаче изисква и подобаващо дълбоки джобове. Цената на ексклузивното изпълнение в Европа стартира от около 49 900 евро на германския пазар и достига до близо 59 000 евро в Нидерландия в зависимост от местните данъчни спецификации. Е, сумата изобщо не е скромна за машина на две колела, но предвид историческата стойност и микроскопичния тираж, тези 115 бройки със сигурност ще бъдат разпродадени за броени часове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хехе

    Отговор
    Никой сериозен карач не ползва беенве за остров Ман. Хората карат японско и италианско (за съжаление, купени от пак от немци, ма поне са все още в Италия от италианци правени). Беенвето е за позоьри, дето нямат нито дупце, нито бюджет да ходят на остров Ман.

    11:21 26.05.2026

  • 2 Дж. Борн

    Отговор
    В Европа от 50г. мерят мощността във ватове в България нали сме каруцари, в коне!

    11:24 26.05.2026

  • 3 Мотор и кола

    Отговор
    Само Японски фашистите да си правят бира и наденички.
    В тубата има не малко клипове как им пукат двигателите като пуканки ако ги напънат истински карачи.С този никасил малко тормоз и мотора е за претопяване.60 бона в коша.

    Коментиран от #4

    11:37 26.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Малиии шо си ПроЗДТ

    Отговор
    Ела да видиш нагледно ..Кавазаки H2R..как... пука!

    12:14 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 BMW мотоциклет

    Отговор
    Смешк от несериозна фирма. Сериозни са Yamaha и Kawasaki. Не се излагат да правят автомобили.

    12:21 26.05.2026