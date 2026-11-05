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Защо се запотяват фаровете и как се премахва влагата

Защо се запотяват фаровете и как се премахва влагата

5 Ноември, 2026 18:52 593 0

  • запотени фарове-
  • конденз във фаровете-
  • автомобилна поддръжка-
  • уплътнение на фар-
  • автомобили

Леката мъгла след автомивка може да е нормална, но водни капки и постоянен конденз често означават проблем с уплътнението или вентилацията

Защо се запотяват фаровете и как се премахва влагата - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Лека мъгла от вътрешната страна на фара не означава непременно повреда. Вентилационните отвори са част от конструкцията на светлинния блок и позволяват изравняване на налягането. Когато топлият въздух във фара се срещне със студената вътрешна повърхност на стъклото след автомивка, дъжд или охлаждане през нощта, влагата може да се превърне във фини капчици.

При изправен фар замъгляването обикновено изчезва след включване на светлините или по време на движение. Ако фарът продължава да изглежда силно запотен около 20 минути след началото на пътуването, вероятно има причина за проверка. Технически указания на производители използват сходен критерий: фината мъгла може да е нормална, но локви, следи от стичане и големи капки вече насочват към проникване на вода или проблем с уплътняването. Най-лесният начин за изсушаване е фаровете да останат включени за няколко минути. Възможно е внимателно затопляне на външната страна на стъклото със сешоар или пистолет на ниска степен. Друг временен вариант е пакетче силикагел да бъде поставено зад капака за достъп до крушката, но то трябва да бъде извадено след изсушаването.

Ако кондензът се върне в рамките на ден-два, трябва да се провери вентилационният отвор на корпуса. Замърсяванията могат да бъдат отстранени внимателно, но продухването със сгъстен въздух крие риск да вкара прах и други частици във вътрешността на фара. Постоянната влага може да е причинена от износено уплътнение на капака за крушката, пукнатина в корпуса или нарушена връзка между предното стъкло и корпуса. Уплътнението на капака обикновено се сменя сравнително лесно. Ремонтът на самия светлинен блок е по-сложен, тъй като много съвременни фарове не са направени за разглобяване.

Пробиването на допълнителни отвори не е решение, въпреки че понякога се препоръчва като временна мярка. То не отстранява мястото, през което прониква вода, и може да влоши защитата на електрическите компоненти.


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