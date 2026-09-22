Новини
Технологии »
Как без много пари да изкараме максимално добър звук от фабричната аудио уредба в колата

Как без много пари да изкараме максимално добър звук от фабричната аудио уредба в колата

22 Септември, 2026 11:30 715 9

  • аудио система-
  • автомобили-
  • тунинг

Постигането на дълбок, богат и детайлен акустичен пейзаж е напълно възможно и с интелигентно планиран, достъпен бюджет

Как без много пари да изкараме максимално добър звук от фабричната аудио уредба в колата - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Повечето автомобилни ентусиасти са добре запознати с разочарованието от глухия, плосък и лишен от динамика звук в купето на масовите автомобили. Автомобилните производители пестят от акустични компоненти, особено в масовия сегмент и базовите нива на оборудване. Тоталната подмяна на озвучителната система обаче е скъпо и често излишно начинание. Постигането на дълбок, богат и детайлен акустичен пейзаж е напълно възможно и с интелигентно планиран, достъпен бюджет.

Първият критичен фактор във веригата е самият източник на сигнал. Присъствието на съвременна мултимедийна система с добра цифрово-аналогова обработка дава отлична основа. В днешните автомобили обаче заводските централни устройства са дълбоко интегрирани с бордовите системи за управление и подмяната им е трудно изпълнима. В тези ситуации гъвкаво решение предлага инсталирането на модифициран фърмуер за мултимедии, базирани на Android, който отключва допълнителни настройки и подобрява декодирането на аудио файла.

Основният фундамент за драматична промяна, който мнозина пропускат, е правилната вибро- и шумоизолация на вратите. Поставянето на специализирани изолационни материали превръща кухините на вратите в акустично затворени обеми, премахвайки паразитните резонанси и вибрации на ламарината. Тази процедура елиминира т.нар. акустично късо съединение и позволява дори на най-обикновените заводски говорители да свирят с пълен капацитет, осигурявайки по-стегнат бас и по-чисти среди. Допълнителен бонус е чувствителното намаляване на външния шум при шофиране на дълъг път.

Когато дойде моментът за замяна на самите високоговорители, ключовият параметър е тяхната чувствителност. Тъй като заводското главно устройство разполага с ограничен ресурс, се търсят говорители с висока чувствителност – за предпочитане от 95 dB нагоре. Логиката е проста: всеки 3 dB увеличение на чувствителността се възприемат от човешкото ухо като почти двойно повишение на гръмкостта при еднаква подадена мощност.

Изборът на марка зависи от личното музикално предпочитание. Ако обаче се търси балансиран, микродетайлен и елегантен тон, трябва да се заложи на продукти от реномирани марки, които постигат забележителни резултати дори при директно захранване от фабричното радио. Важно правило тук е да не се инвестира прекомерно в задните врати, тъй като тяхната роля е единствено да спомагат за пространствения обем, докато основната звукова сцена се изгражда отпред.

За тези, които търсят истинско аудиофилско изживяване, следващата логична стъпка е добавянето на цифров звуков процесор (DSP). Това устройство овладява закъсненията на сигнала, компенсира асиметричното разположение на говорителите спрямо шофьора и позволява фино честотно калибриране. На пазара се предлагат изключително практични компактни процесори с вграден усилвател, предоставящи скромните, но напълно достатъчни 15–20 вата на канал. Чистотата на сигнала и прецизната настройка на акустичната сцена винаги имат по-голямо значение от сухите цифри за пикова мощност.

Изграждането на качествена автомобилна озвучителна система не изисква безмислено пилеене на средства за прескъпи маркови кабели или сложни потребителски инсталации. Тайната се крие в системния баланс. Поетапният подход – започващ с изолация на вратите, преминаващ през подбор на чувствителни говорители отпред и завършващ с прецизна настройка чрез процесор – гарантира оптимален резултат и преобразява звуковата картина без излишни финансови сътресения.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фют

    2 0 Отговор
    Има ли милионери в този сайт?

    Коментиран от #9

    11:43 22.09.2026

  • 2 Мнение

    10 0 Отговор
    Музиката в колата не е, за да си показваш селянията си по целия път или за да заглушиш двигателите на околните камиони и трактори. Тя е, за да не заспиш докато караш или да не скучаеш. Ако направиш колата си дискотека или концертна зала, значи определено си Д бил!

    11:43 22.09.2026

  • 3 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    След вездесъщите смартфони, мощните автомобилни звукови уредби са втората по значимост причина собствениците им да умрат от кеф на пътя.
    Донорска технология е това, не я изпускайте, влезте в статистиките!

    11:46 22.09.2026

  • 4 Хохохо

    2 0 Отговор
    Доста дълга статия с нищо нищо неказване.

    11:49 22.09.2026

  • 5 Богат мъж

    2 1 Отговор
    Купувайте си коли с Харман- Кардон, и няма да пипате нищо! Или с Бенг и Олафсон...

    11:51 22.09.2026

  • 6 За малко пари

    0 1 Отговор
    Шест или осем канално стерео с HQ файлове би трябвало да свърши работа. И субуфер под задната седалка.

    12:03 22.09.2026

  • 7 Да знаете

    4 0 Отговор
    Колата е за каране, а музиката - на уредбата вкъщи!
    Другото е излишна и ненужна фукня.

    12:11 22.09.2026

  • 8 Много експертна

    3 0 Отговор
    Тема, бе! Кога ще ни покажете как да си изградим малка, домашна доменна пещ?

    12:13 22.09.2026

  • 9 УдоМача

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фют":

    Милиционери?? Сигурно има!

    12:26 22.09.2026