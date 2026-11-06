Hyundai патентова джанти с подвижни спици

Hyundai получи американски патент за автомобилно колело, което може да променя аеродинамичната си форма в движение. Системата затваря отворите между спиците при висока скорост, а при нужда ги отваря, за да въздух към спирачките. Решението не предвижда самите носещи спици на джантата да се прибират или разгъват. Под тях е разположен отделен механизъм с въртящ се централен пръстен и няколко лопатки. При завъртане в едната посока лопатките застават зад отворите между спиците и ги закриват. Така колелото получава по-затворена повърхност, която може да намали въздушното съпротивление.

При обратното движение лопатките се прибират зад неподвижните спици. Отворите отново пропускат въздух към спирачната система, което е важно при градско движение, продължително спускане или ситуации, в които спирачките отделят повече топлина.

В патента са описани различни начини за задействане на механизма. Сред тях са електрически мотори, хидравлични и пневматични задвижвания. Посочен е и елемент от сплав с памет за формата, който променя дължината си при електронно активиране и може да премества вътрешната система в затворено положение.

След освобождаване на задвижването пружина или друг еластичен елемент може да върне лопатките обратно. Управлението може да се извършва от малка електронна платка, монтирана в самото колело. Описанието на патента включва и лопатки с огънат външен край, свързани с въртящия се пръстен.

Според Hyundai колелата и гумите формират приблизително 25% от аеродинамичното съпротивление на автомобила при движение по магистрала. Намаляването му може да има значение както за разхода на гориво, така и за пробега на електромобилите. Постоянно затворената джанта обаче ограничава въздушния поток към спирачките.

Засега не е посочено при каква скорост ще се задейства механизмът и с колко точно би намалил съпротивлението. Hyundai и Kia не са обявили планове за серийно производство.