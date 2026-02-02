След Aston Martin, новият Apple CarPlay ще се появи в по-достъпна марка

Apple най-накрая е готова да изведе своето ново поколение CarPlay от света на суперколите и да го направи достъпно за масовия потребител. След години на спекулации след представянето му през 2022 година, CarPlay Ultra – най-амбициозният автомобилен софтуер на Apple до момента ще бъде внедрен в Hyundai, като официалното обявление се очаква през пролетта. Технологията ще дебютира в изцяло новия IONIQ 3, компактен електрически хечбек, чието глобално представяне е насрочено за април 2026 година.

Докато CarPlay Ultra към момента е ексклузивен за скъпата гама на Aston Martin (включително DB12 и DBX707) от 2025 година насам, партньорството с Hyundai сигнализира за тактическа промяна. С преминаването си в сегмента на по-достъпните автомобили, Apple предизвиква доминирането на Android Automotive, който вече е завоювал значителна позиция в кокпитите на General Motors, Volvo и Polestar. За разлика от стандартната версия на CarPlay, Ultra предлага пълно цифрово управление, като управлява не само централния инфоразвлекателен екран, но и цифровия инструментален панел, климатичните контроли и телеметрията на автомобила, като скоростомера и данните за батерията.

Макар новия Hyundai да се доставя с оригиналната, вдъхновена от смартфоните операционна система Pleos на Hyundai, CarPlay Ultra ще се предлага като опция от висок клас, позволяваща на феновете на Apple да преобразят цялото си шофьорско преживяване с персонализирани теми, които се вписват в минималистичния интериор на автомобила.

Това пускане на пазара идва в критичен момент за Apple, тъй като няколко традиционни производители – включително BMW, Mercedes-Benz и Renault – наскоро се оттеглиха от CarPlay Ultra, позовавайки се на опасения от загуба на контрол над своите екосистеми за данни в автомобилите.