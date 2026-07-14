Служители на Hyundai излизат на стачка срещу роботи

Автомобилните поточни линии винаги са били арена на борба за ефективност, но официално навлизаме в една сюрреалистична нова глава, в която конфликтът не се отнася само до скоростта на линията, а до това кой или какво стои върху нея. Продължаващата тридневна стачка в южнокорейските заводи на Hyundai е първата ответна реакция за това, което може да се случи през следващите години. Като напускат смените си два часа по-рано, работниците изискват защитна стена срещу армията от хуманоидни роботи, които се очаква да нахлуят във фабриките до края на десетилетието.
В продължение на години автомобилните производители говореха за автоматизацията в абстрактни, футуристични термини, но графикът се съкрати с ужасяваща скорост. Катализаторът за тревогата на профсъюза е собственото дъщерно дружество на Hyundai – Boston Dynamics, което представи своя готов за производство, изцяло електрически робот Atlas. Машината е изключително пъргав работник от индустриален клас, проектиран да се справя с изтощителна ръчна работа със свръхчовешка издръжливост. Докато Hyundai планира да тества тези метални „новобранци“ за повтарящи се операции по подреждане на части и логистика в новия си завод Metaplant в Джорджия, започващ да функционира през 2028 година, южнокорейският профсъюз знае точно накъде води този път. Те изискват железни гаранции и право на вето върху това как и кога ще бъдат интегрирани тези роботи, отчаяни да гарантират, че походът на прогреса няма да остави прехраната на хората в прахта.
Това е огромен риск за Hyundai, защото Южна Корея остава главаната логистичната опора на глобалната ѝ производствена империя. Половината от глобалния обем на произведените автомобили на компанията се изработва в тези местни заводи. Дори и най-малкото затруднение в производството може да блокира доставките на дългоочаквани нови модели като Tucson и флагманския SUV GV90 на Genesis. При очаквани загуби от спиране на производството, надхвърлящи 18 милиарда вона (около 12 милиона евро) на час, един продължителен конфликт лесно би могъл да предизвика катастрофа, струваща стотици милиони евро. Въпреки това шефът на вътрешното производство Чой Йонг Ил запазва твърда позиция, като предупреждава, че миналите стачки не са донесли нищо друго освен самонанесени рани и загубени заплати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:20 14.07.2026
2 Механик
Скоро всички ще сме изхвърлени на улицата, гладни, жадни и с дигитално евро. Даже ще ни бъде обяснено, че сме ненужни, понеже роботите п о-добре вършат работа. А лекарите ще ни дооправят, за да не се мъчим и да не пречим на прогреса. И който е несъгласен ще бъде обявен за копейка, а останалите му събратя по съдба ще го сочат и викат "копейка, копейка"
11:30 14.07.2026
3 Не само
11:35 14.07.2026
4 Път към Ада
11:38 14.07.2026
5 Симо
Коментиран от #8, #9
11:42 14.07.2026
6 Наблюдател
Коментиран от #11, #12
12:02 14.07.2026
7 Нострадамус
а ръцете от желязо заменят ръцете от кръв,
владетелите ще преброят народа като излишно стадо
и мнозина ще бъдат отхвърлени отвъд стените.
В градовете на сянката ще тлее последната надежда.
Там изгнаниците ще се закълнат един на друг,
че не ще се поклонят нито на короната,
нито на бездушния разум, роден от човека.
Черното слънце ще освети деня на раздора,
когато синът ще се бои повече от своето творение,
отколкото от звяра в гората и бурята в морето.
Желязото ще поиска да стане господар на семето.
Тогава войната няма да бъде за земя или за злато,
а за правото на дъха и паметта.
И ще се раздели светът на две царства –
на онези с туптящо сърце и на онези без сън.
А който дочака последната зора,
ще види как победата носи същата тежест като поражението,
защото всяко творение, въздигнато над своя създател,
пише съдбата с мастило от пепел.
12:03 14.07.2026
8 Механик
До коментар #5 от "Симо":Много повърхностно мислите, господине.
А защо си мислите, че автомобилните производители имат нужда някой да им купува колите?
Да, към днешна дата имат тази нужда, но когато роботите заменят хората, подобна нужда ще отпадне.
Проблемът Ви е, че гледате на автомобилните производители като точно такива и нищо друго. Но истината е, че автомобилните фирми са само едно от лицата на финансовата върхушка, която няма нужда от хора в бъдеще. Сега сме им нужни защото без нас все пак няма как да изкарват парите с които да финансират бъдещето. Но повярвайте ми, когато това бъдеще настъпи, парите ще са нищо. Ние също.
12:04 14.07.2026
9 И шофьори няма да има
До коментар #5 от "Симо":Ще се движат сами с изкуствен интелект. Матрицата е на хоризонта. Ще ни вкарат няколко маркуча и ще ни изцеждат.
12:04 14.07.2026
10 Безусловен Базов Доход
12:08 14.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 666
До коментар #6 от "Наблюдател":Еврейско предаване - нормално е да е пророческо. Всичко се случва с тяхна воля и позволение.
12:11 14.07.2026