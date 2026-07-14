Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Служители на Hyundai излизат на стачка срещу роботи

Служители на Hyundai излизат на стачка срещу роботи

14 Юли, 2026 11:17 624 12

  • hyundai-
  • роботи-
  • стачка

Работниците са притеснени за своята прехрана

Служители на Hyundai излизат на стачка срещу роботи - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Автомобилните поточни линии винаги са били арена на борба за ефективност, но официално навлизаме в една сюрреалистична нова глава, в която конфликтът не се отнася само до скоростта на линията, а до това кой или какво стои върху нея. Продължаващата тридневна стачка в южнокорейските заводи на Hyundai е първата ответна реакция за това, което може да се случи през следващите години. Като напускат смените си два часа по-рано, работниците изискват защитна стена срещу армията от хуманоидни роботи, които се очаква да нахлуят във фабриките до края на десетилетието.

В продължение на години автомобилните производители говореха за автоматизацията в абстрактни, футуристични термини, но графикът се съкрати с ужасяваща скорост. Катализаторът за тревогата на профсъюза е собственото дъщерно дружество на Hyundai – Boston Dynamics, което представи своя готов за производство, изцяло електрически робот Atlas. Машината е изключително пъргав работник от индустриален клас, проектиран да се справя с изтощителна ръчна работа със свръхчовешка издръжливост. Докато Hyundai планира да тества тези метални „новобранци“ за повтарящи се операции по подреждане на части и логистика в новия си завод Metaplant в Джорджия, започващ да функционира през 2028 година, южнокорейският профсъюз знае точно накъде води този път. Те изискват железни гаранции и право на вето върху това как и кога ще бъдат интегрирани тези роботи, отчаяни да гарантират, че походът на прогреса няма да остави прехраната на хората в прахта.

Служители на Hyundai излизат на стачка срещу роботи

Това е огромен риск за Hyundai, защото Южна Корея остава главаната логистичната опора на глобалната ѝ производствена империя. Половината от глобалния обем на произведените автомобили на компанията се изработва в тези местни заводи. Дори и най-малкото затруднение в производството може да блокира доставките на дългоочаквани нови модели като Tucson и флагманския SUV GV90 на Genesis. При очаквани загуби от спиране на производството, надхвърлящи 18 милиарда вона (около 12 милиона евро) на час, един продължителен конфликт лесно би могъл да предизвика катастрофа, струваща стотици милиони евро. Въпреки това шефът на вътрешното производство Чой Йонг Ил запазва твърда позиция, като предупреждава, че миналите стачки не са донесли нищо друго освен самонанесени рани и загубени заплати.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Когато някой ден Ганчо капиталистът внедри роботите в промишлеността, на стачка ще излязат самите роботи.

    11:20 14.07.2026

  • 2 Механик

    8 0 Отговор
    Тия са късметлии, че имат възможност да стачкуват.
    Скоро всички ще сме изхвърлени на улицата, гладни, жадни и с дигитално евро. Даже ще ни бъде обяснено, че сме ненужни, понеже роботите п о-добре вършат работа. А лекарите ще ни дооправят, за да не се мъчим и да не пречим на прогреса. И който е несъгласен ще бъде обявен за копейка, а останалите му събратя по съдба ще го сочат и викат "копейка, копейка"

    11:30 14.07.2026

  • 3 Не само

    4 0 Отговор
    работещите в Хюндай трябва да протестират а всички работещи в промишления сектор че и тези в земеделието! Въвеждането на роботи ще доведе до тотална безработица и в същото време до свръхпечалби на учредителите на "златният милиард" - самозабравили се свръх богаташи мислещи че могат да победят смъртта и да живеят вечно! Това означава неминуема смърт да 7+ милиарда земни жители...

    11:35 14.07.2026

  • 4 Път към Ада

    1 0 Отговор
    Корейците от Хюндай, а и всички останали автомобилни производители, ще въведат роботите до макс. 1-2 години, което ще доведе до огромни съкращения на персонал. Въпросът е какво ще правят тези хора, когато останат на улицата и навсякъде се търсят само роботи. И кой ще купува колите им тогава? Роботите ли?

    11:38 14.07.2026

  • 5 Симо

    1 0 Отговор
    Роботите ще сроят коли! Хората ще са безработни! Кой ще купува колите?

    Коментиран от #8, #9

    11:42 14.07.2026

  • 6 Наблюдател

    1 0 Отговор
    В Семейство Симпсън имаше такъв епизод, а те са известни с пророчествата си. Изхвърлиха работниците и ги замениха с роботи, да са по-послушни.

    Коментиран от #11, #12

    12:02 14.07.2026

  • 7 Нострадамус

    2 0 Отговор
    Когато бездиханните слуги поискат хляба на живите,
    а ръцете от желязо заменят ръцете от кръв,
    владетелите ще преброят народа като излишно стадо
    и мнозина ще бъдат отхвърлени отвъд стените.

    В градовете на сянката ще тлее последната надежда.
    Там изгнаниците ще се закълнат един на друг,
    че не ще се поклонят нито на короната,
    нито на бездушния разум, роден от човека.

    Черното слънце ще освети деня на раздора,
    когато синът ще се бои повече от своето творение,
    отколкото от звяра в гората и бурята в морето.
    Желязото ще поиска да стане господар на семето.

    Тогава войната няма да бъде за земя или за злато,
    а за правото на дъха и паметта.
    И ще се раздели светът на две царства –
    на онези с туптящо сърце и на онези без сън.

    А който дочака последната зора,
    ще види как победата носи същата тежест като поражението,
    защото всяко творение, въздигнато над своя създател,
    пише съдбата с мастило от пепел.

    12:03 14.07.2026

  • 8 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Симо":

    Много повърхностно мислите, господине.
    А защо си мислите, че автомобилните производители имат нужда някой да им купува колите?
    Да, към днешна дата имат тази нужда, но когато роботите заменят хората, подобна нужда ще отпадне.
    Проблемът Ви е, че гледате на автомобилните производители като точно такива и нищо друго. Но истината е, че автомобилните фирми са само едно от лицата на финансовата върхушка, която няма нужда от хора в бъдеще. Сега сме им нужни защото без нас все пак няма как да изкарват парите с които да финансират бъдещето. Но повярвайте ми, когато това бъдеще настъпи, парите ще са нищо. Ние също.

    12:04 14.07.2026

  • 9 И шофьори няма да има

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Симо":

    Ще се движат сами с изкуствен интелект. Матрицата е на хоризонта. Ще ни вкарат няколко маркуча и ще ни изцеждат.

    12:04 14.07.2026

  • 10 Безусловен Базов Доход

    1 0 Отговор
    Трябва да се въведе Безусловен Базов Доход! Това е начинът за оцеляване на обикновените хора. Иначе на Земята ще останат само милионерите и роботите.

    12:08 14.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 666

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Еврейско предаване - нормално е да е пророческо. Всичко се случва с тяхна воля и позволение.

    12:11 14.07.2026