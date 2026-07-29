Hyundai патентова иновативна стабилизираща щанга, която може да реши досаден проблем на окачването

Автомобилните инженери от десетилетия се борят с един фундаментален компромис в окачването, а именно стабилизирането на автомобила срещу накланянето на каросерията при влизане в завой. Това обикновено се постига за сметка на комфорта при преминаване през неравности, но нов патент, подаден от Hyundai, подсказва, че корейският автомобилен производител може би е намерил умно механично решение, с което да преодолее този компромис, превръщайки обикновената стабилизираща щанга в полуактивен компонент.

Традиционните щанги разчитат на един-единствен твърд метален прът, свързващ лявата и дясната част на окачването. Когато автомобилът влиза в остър завой, щангата се извива, за да противодейства на накланянето на каросерията, като поддържа гумите прилепнали към пътя. Когато обаче едно колело удари дупка или фуга в настилката, тази твърда връзка незабавно прехвърля силата на удара през оста към противоположното колело, което разтърсва цялата кола.

Новата патентована концепция на Hyundai решава този проблем, като разделя щангата на две отделни външни секции, съединени в центъра чрез вътрешен свързващ вал, снабден с множество къси пружини и направляващи щифтове. Тази централна връзка въвежда контролирана степен на ротационен ход. Когато изолиран неравен участък удари едно колело, локализираното движение се абсорбира от вътрешните пружини, вместо да се предава директно през целия автомобил.

С нарастването на натоварванията при завиване и увеличаването на торсионните сили механизмът се фиксира, позволявайки на двете половини да се усукват заедно и да осигурят пълната твърдост на традиционната твърда стабилизираща щанга. Докато луксозните марки често прибягват до сложни хидравлични или електронни активни системи, за да постигнат подобен баланс, тези конфигурации добавят значително тегло, механична сложност и разходи. Механичният дизайн на Hyundai предлага далеч по-рентабилна алтернатива, която се вписва идеално в по-широката производствена философия на групата. Ако технологията премине от патентни заявки към производствени линии, тя би могла да донесе ежедневни подобрения не само за високопроизводителните модели от серията N, но и за основните гами на Hyundai, Kia и Genesis.