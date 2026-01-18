Двигателят, който трябваше да изведе Hyundai в горната лига, а вместо това го вкара в сервизните халета

Историята на двигателя Theta II (G4K) е напът да се превърне в един от най-мрачните учебникарски примери за това как корпоративната амбиция за пазарно господство може да погребе техническата надеждност. Докато от Hyundai се опитваха да убедят света, че са новата алтернатива на японското качество, под капаците на милиони техни автомобили тиктакаше бомба със закъснител. Днес, когато погледнем към пазара в Европа и в частност България, картинката далеч не е толкова розова, колкото рекламните брошури се опитват да я изкарат.

Проблемът, който започна като "производствен дефект" с метални стружки в маслените магистрали, бързо ескалира в глобална катастрофа. И в България, където пазарът на употребявани автомобили е залят от нов внос (включително съмнителни екземпляри от САЩ и Канада), според подробен анализ на hotcars.com, Theta II е истинско минно поле. За разлика от американските потребители, които след мащабни колективни искове получиха доживотни гаранции за определени повреди, българският собственик често остава сам срещу блокирал мотор и сметка за ремонт, надхвърляща пазарната стойност на автомобила.

Парадоксално е, че дори днес, когато индустрията говори за електрификация, духът на Theta II все още преследва шоурумите. В Европа модели като Hyundai i30 N и Kona N, разчитат именно на турбо вариантите на този двигател. Въпреки твърденията на производителя, че High-Performance версиите са "различни" и подсилени, горчивият вкус от хилядите запалили се и блокирали мотори в миналото остава. В България тези "наточени" модели все още могат да бъдат намерени като нови или почти нови, но купувачите им трябва да са наясно: вие не купувате просто скорост, а сложен агрегат с компрометирано минало.

Най-притеснителното за родния потребител е липсата на адекватна защита. Ако в САЩ регулаторът NHTSA притисна корейците до стената, в България институциите традиционно мълчат. При повреди на "добра воля" извън гаранция, официалните вносители често изискват безупречна сервизна история, която при автомобилите втора ръка е по-скоро мираж. Така Theta II се превръща в символ на една изгубена репутация – двигател, който трябваше да изведе Hyundai в горната лига, а вместо това ги вкара в съдебните зали и сервизните халета.