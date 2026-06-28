Porsche се отказва от електрификацията: Легендарното Porsche 911 остава вярно на бензина

Главното действащо лице в управлението на марката, Михаел Лайтерс, отряза мераците на пуристите за батерии, заявявайки категорично по време на Годишното общо събрание на акционерите, че таванът на електрификация за този модел спира до хибридното задвижване. Зад това решение обаче не стои просто сляпа романтика по мириса на бензин, а суров бизнес прагматизъм. Компанията преминава през буреносен финансов период, след като маржът на нейната оперативна печалба се срина главоломно от 14,1% до критичните 1,1% за фискалната година. Според ръководството в Щутгарт, основният препъникамък се крие в прекалено раздутото и сложно портфолио от модели, което е довело до размиване на ексклузивността на марката.

При подобен финансов натиск, хвърлянето на колосални ресурси в разработването на изцяло електрическо Porsche 911 би било чиста проба хазарт с непредвидим край. Никой не може да гарантира дали консервативното ядро от клиенти би приело подобна иновация, или това ще се окаже автогол за германците. В резултат на новата реалност, амбициозната стратегия на марката, предвиждаща 80% от продажбите да идват от коли на ток до 2030 година, най-вероятно ще бъде пратена в бокса за неопределено време. На нейно място идва новата спасителна програма "Стратегия 2035", която пренарежда приоритетите из основи и слага край на безумната надпревара за пазарен обем за сметка на маржовете.

Зад кулисите се оказва, че германците преосмислят изцяло електрическите си планове за цялата гама. Докато иновативната система T-Hybrid, дебютирала в модификацията GTS, вече си проправя път и към бруталното Turbo, други проекти пострадаха сериозно от затягането на коланите. Новото поколение на по-малкия братовчед 718 (Boxster и Cayman), което първоначално бе замислено изцяло на ток, в момента спешно се пренасочва обратно към възможността да приема двигатели с вътрешно горене. Междувременно марката вече спря от продажба комби версиите Cross Turismo и Sport Turismo на Taycan за пазара в Северна Америка, а планираният нов голям триредов кросоувър над Cayenne ще дебютира първо с конвенционален агрегат, вместо като чист електромобил.

Въпреки сериозните съкращения на разходите и предстоящото свиване на гамата от модификации, Михаел Лайтерс подчертава, че Porsche не вдига бялото знаме пред електрическата ера. Напротив, бъдещото електрическо Cayenne ще играе ключова роля за обемите в този сегмент. Идеята обаче е ясна – всъдеходите и семейните модели трябва да носят печалбите и да финансират съществуването на иконата, докато 911 остава недосегаемо в своя собствен бензинов храм. Защото в Щутгарт най-накрая разбраха, че силата на една марка не се измерва с броя на продадените лизингови автомобили, а с емоцията, която кара клиентите съзнателно и с гордост да платят високата цена за истински спортен автомобил.