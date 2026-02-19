Новини
Как и защо една тайна система на Porsche „слуша“ дъжда

19 Февруари, 2026 13:23 1 370 7

Любопитно за технологията Porsche Wet Mode

Как и защо една тайна система на Porsche „слуша“ дъжда - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато повечето автомобили разчитат на сензори за дъжд върху предното стъкло, за да пуснат чистачките, инженерите от Щутгарт внедриха нещо далеч по-радикално и малко познато: Porsche Wet Mode. Тази технология не се интересува дали стъклото е мокро, а анализира акустичния отпечатък на пътя под предните калници. Специални микрофони, монтирани в подкалниците, буквално „слушат“ шума от пръските вода, за да разпознаят опасността от аквапланинг още преди гумите да са загубили контакт с настилката.

Магията тук е в прецизността на звуковия анализ. Системата е обучена да различава шума от търкаляне по сух асфалт от специфичното „шляпане“ на водата, която се отвежда от грайферите. Когато алгоритъмът засече критично количество влага, той не просто предупреждава шофьора, а подготвя целия автомобил за действие. Мощността се ограничава плавно, аеродинамичните елементи се настройват за максимално притискане, а електронните системи за стабилност стават свръхчувствителни.

От строго инженерна гледна точка, това е триумф на дигиталната обработка на сигнали. Вместо да добавя тежки механични компоненти, Porsche използва софтуерна интелигентност, за да превърне звуковите вълни в данни за сцеплението. Това позволява на шофьора да запази контрол в ситуации, в които стандартните системи за безопасност биха реагирали твърде късно. В свят на изкуствен интелект, германците ни напомнят, че понякога най-добрият начин да разбереш пътя е просто да го изслушаш внимателно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глупости....

    3 4 Отговор
    първо какво ума сензора за чистачките за дъжд с тези в калнижите за сцеоление?!?? второ ако просто се вземе сигнала от сензора за дъжд и се вкара в системата за стабилност, ефекта ще е мноого по голям, защото сигнала ше е еднозначен, малко капки по стъклото, не е ролкова мокро, бърИ чистачки , много мокро. АБС плюс абс сензорите

    Коментиран от #5

    13:37 19.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Чудно как различава дъжд когато асфалта все още е сух, а когато асфалтът е мокър след спрял дъжд🤔
    Ами при сняг🤔

    13:40 19.02.2026

  • 3 българина

    7 0 Отговор
    тия върхови; инженери една лампа не сложих кога се регенерира дпф а, да не гасиш колата или караш по бъро..... занимават се с глупости, ефекта съм сигурен, че е просто нен ужно бавна кола! системата не отчита грайфер и сцепление, а действа като ненужно забиване на колата. Има си система за приплъзване и абс, какво още?

    Коментиран от #6

    13:41 19.02.2026

  • 4 БГ ПУЯК

    2 1 Отговор
    Даже и аФтора не знае кво общо има пускането на чистачките с някви ситеми за безопасност на движението на автомобила.

    13:42 19.02.2026

  • 5 име

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "глупости....":

    А ако е спряло да вали но все още ама много вода по пътя?

    13:44 19.02.2026

  • 6 име

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "българина":

    То на някои няма температура на двигателя, не можеш да видиш загряла ли е колата, ще прегрява ли, термостата ли е запецнал на отворено та не загрява, ти искаш ДПФ

    13:45 19.02.2026

  • 7 Сзо

    2 0 Отговор
    Значи...в този случай НЕ шофьора запазва контрола на автомобила, а автомобила си държи контрола, а шофьора се вози.

    14:01 19.02.2026