Porsche зачерква електрическите велосипеди и собствените батерии

Германският гигант Porsche AG обяви мащабна стратегия за „прекалибриране“, която ще сложи край на няколко амбициозни, но губещи подразделения. В опит да се фокусира върху ядрото на своя бизнес — легендарните спортни автомобили — компанията закрива звеното за изследване на батерии Cellforce Group, производителя на електрически велосипеди Porsche eBike Performance и софтуерната фирма Cetitec.

Цифрите зад това решение са стряскащи и разкриват дълбочината на кризата. До края на 2025 година приходите на групата са се свили до 36,27 милиарда евро, а оперативната печалба се е сринала от внушителните 5,64 милиарда евро на едва 413 милиона евро за година. Този драстичен спад принуди ръководството да предприеме болезнени мерки, включително съкращаването на над 500 служители и раздялата с активи, които вече не се считат за стратегически.

Основните причини за финансовото „земетресение“ са комплексни:

Извънредни разходи: Близо 3,9 милиарда евро са потънали в преструктуриране на продуктовата стратегия и логистични проблеми.

Китайският фактор: Търсенето на ключовия азиатски пазар е спаднало с над 20%, където местната конкуренция при електромобилите става все по-агресивна.

Технологичен завой: Porsche се отказва от идеята да произвежда собствени батерии, избирайки по-гъвкав подход с външни партньори.

В рамките на спасителния план Porsche прави и друга знакова крачка — пълно излизане от съвместното предприятие Bugatti Rimac. Дяловете на германците ще бъдат изкупени от международен консорциум, воден от инвестиционната компания HOF Capital. Макар преструктурирането да тежи на баланса в краткосрочен план, целта е ясна: превръщането на Porsche в „по-стройна и по-бърза“ компания, която може да оцелее в новата реалност на автомобилната индустрия, където само най-ефективните успяват да останат на пътя.