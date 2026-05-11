Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Porsche зачерква електрическите велосипеди и собствените батерии

Porsche зачерква електрическите велосипеди и собствените батерии

11 Май, 2026 14:00 536 2

  • porsche-
  • криза-
  • велосипеди-
  • батерии

Тези промени с правят с цел да се спаси марката

Porsche зачерква електрическите велосипеди и собствените батерии - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският гигант Porsche AG обяви мащабна стратегия за „прекалибриране“, която ще сложи край на няколко амбициозни, но губещи подразделения. В опит да се фокусира върху ядрото на своя бизнес — легендарните спортни автомобили — компанията закрива звеното за изследване на батерии Cellforce Group, производителя на електрически велосипеди Porsche eBike Performance и софтуерната фирма Cetitec.

Цифрите зад това решение са стряскащи и разкриват дълбочината на кризата. До края на 2025 година приходите на групата са се свили до 36,27 милиарда евро, а оперативната печалба се е сринала от внушителните 5,64 милиарда евро на едва 413 милиона евро за година. Този драстичен спад принуди ръководството да предприеме болезнени мерки, включително съкращаването на над 500 служители и раздялата с активи, които вече не се считат за стратегически.

Основните причини за финансовото „земетресение“ са комплексни:

Извънредни разходи: Близо 3,9 милиарда евро са потънали в преструктуриране на продуктовата стратегия и логистични проблеми.

Китайският фактор: Търсенето на ключовия азиатски пазар е спаднало с над 20%, където местната конкуренция при електромобилите става все по-агресивна.

Технологичен завой: Porsche се отказва от идеята да произвежда собствени батерии, избирайки по-гъвкав подход с външни партньори.

В рамките на спасителния план Porsche прави и друга знакова крачка — пълно излизане от съвместното предприятие Bugatti Rimac. Дяловете на германците ще бъдат изкупени от международен консорциум, воден от инвестиционната компания HOF Capital. Макар преструктурирането да тежи на баланса в краткосрочен план, целта е ясна: превръщането на Porsche в „по-стройна и по-бърза“ компания, която може да оцелее в новата реалност на автомобилната индустрия, където само най-ефективните успяват да останат на пътя.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маде ин Чайна

    1 0 Отговор
    Подготвяйте се за придобиване на мажоритарния дял от акциите на Порше от филиал, регистриран в Бангладеш на току-що създаден холдинг на балеарските острови, с ... китайски пари. Последващо пренасяне на производството в Китай на вече построени заводи. Просто ще беепят емблема Порше на досегашните китайски електромобили. С нов софтуер, разбира се, с изкуствен ентилйекът.

    14:23 11.05.2026

  • 2 разумен

    0 0 Отговор
    Ако всичко е китайско , какво Порше е ? Напоследък съм очарован от китайските коли ,имат си дизайн , всички възможни екстри , цени два пъти по ниски от останалите и 7 годишни гаранции .Сега като направят и центрове за обслужване и ще наводнят пазара . Миналата седмица гледах едно MG, ами нямам забележки

    14:35 11.05.2026