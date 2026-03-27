Porsche патентова технология, която „заобикаля“ екологичните капани чрез... течността за чистачки

Porsche патентова технология, която „заобикаля“ екологичните капани чрез... течността за чистачки

27 Март, 2026 15:11 3 905 8

Електролиза под предния капак

Porsche патентова технология, която „заобикаля“ екологичните капани чрез... течността за чистачки - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В Цуфенхаузен не са готови да кажат „сбогом“ на бензиновия рев и новият патент на Porsche е живото доказателство за това. Германските инженери предложиха нестандартно решение за спасяването на двигателя с вътрешно горене, което звучи по-скоро като научна фантастика: използване на водород, произведен директно в колата от... течността за чистачки.

Това не е опит за създаване на класически водороден автомобил, а хитроумна инженерна хватка за справяне с най-големия враг на екологичните стандарти – студения старт.

Електролиза под предния капак

Основният проблем на съвременните катализатори е, че те започват да пречистват газовете ефективно едва след като достигнат работна температура. Именно в първите минути след запалването двигателят бълва най-много вредни емисии. Porsche предлага да реши това чрез микро-инсталация за електролиза, която разлага водата от резервоара за миене на стъклата на водород и кислород.

Полученият водород служи като „ускорител“ за нагряване на каталитичния конвертор. Системата е толкова прецизна, че предвижда кога ще потеглите и започва подготовка (загряване) още преди самото стартиране на мотора.

Porsche патентова технология, която „заобикаля“ екологичните капани чрез... течността за чистачки

Гениална простота без допълнителни резервоари

Най-впечатляващото в патента е липсата на тежки и опасни водородни бутилки. Тъй като необходимото количество газ е минимално, обикновеният резервоар за течност за чистачки е напълно достатъчен източник. Инженерите са предвидили и фини детайли:

Директно впръскване: Водородът се подава след турбокомпресора чрез отделни инжектори за всеки цилиндър, за да се избегне рискът от преждевременно детониране.

Компактна архитектура: Катализаторът може да бъде разположен много по-близо до двигателя, което допълнително оптимизира процеса.

Мисия: Да спасим 911

Този ход е част от по-голямата шахматна партия, която Porsche играе срещу пълната електрификация. Заедно с инвестициите в синтетични горива (e-fuels), тази водородна технология може да се окаже „златното ключе“ към покриването на строгите изисквания на Евро 7, без да се налага пенсионирането на икони като Porsche 911.

Макар на този етап идеята да е само на хартия, тя ясно показва философията на марката – вместо да се предават пред регулациите, те използват неконвенционално инженерство, за да удължат живота на механичното съвършенство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сащисан кравар

    18 4 Отговор
    А Бай Дончо циониста пали петролни кладенци и съоражения за баланс!

    15:17 27.03.2026

  • 2 кой ми открадна чистачките

    8 0 Отговор
    Водород примесен с водни пари в цилиндрите на двигателя е грижа за дълготрайността му по нюх за бъдещо пътуване.

    15:18 27.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    Ама нали водата от казанчетата я заменихте с ....
    ракия (C2H5OH)🤔❗

    15:45 27.03.2026

  • 4 Ще си купя порш, вместо дачия

    8 1 Отговор
    LPG резервоар и порше на газ, най-екологично за ДВГ!

    16:42 27.03.2026

  • 5 Какво ли не мислят

    4 3 Отговор
    Само за да излъжат системата!

    Хайде познайте накрая кой ще е прецакания?

    17:03 27.03.2026

  • 6 Матей

    6 0 Отговор
    Бомби, ракети,танкове от години! Давайте,ще махаме ДВГ-то за да опазваме въздуха:)))

    Коментиран от #7

    20:45 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 инженер

    0 1 Отговор
    Тези искат да патентоват топлата вода. Инсталации за подаване на Браунов газ - това е кислород и водород получени при електролиза на вода без да се сепарират - към двигателя чрез смесване с въздуха има отдавна за който се интересува. Леко свалят разхода на гориво и подобряват емисиите без конструктивни промени по двигателя. Количествата са минимални, генерират се само при движение и не са опасност за пожар или експлозия.

    16:32 28.03.2026