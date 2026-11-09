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Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max пристигат в Европа на 17 ноември

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max пристигат в Европа на 17 ноември

9 Ноември, 2026 15:15 398 0

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  • глобален дебют

Двата флагмански смартфона ще бъдат представени на събитие в Париж, което ще се излъчва онлайн

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max пристигат в Европа на 17 ноември - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max ще бъдат представени на световния пазар на 17 ноември. Събитието ще се проведе в Париж и ще започне в 13:00 часа UTC. Китайската компания потвърди, че международният дебют ще обхване двата модела от серията. Така след представянето им в Китай в края на септември смартфоните ще получат официален старт и на пазарите извън страната.

В предварителното си представяне Xiaomi акцентира върху допълнителния дисплей на задния панел, който е част от дизайна на серията. Компанията поставя акцент и върху фотографските възможности на устройствата, оборудвани с двойна Leica камера с два 200-мегапикселови сензора.

„Серията Xiaomi 18 Pro идва с иновативен заден дисплей и двойна 200-мегапикселова камера Leica. Персонализацията и фотографията са изведени на следващо ниво. Два размера. Едно прецизно изработено флагманско изживяване“, заявяват от Xiaomi.

Компанията обещава и „още изненади“ по време на събитието, но не уточнява какви ще бъдат те.

Към момента Xiaomi е потвърдила само Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max за глобалното представяне. Базовият Xiaomi 18 не е обявен като част от събитието, а за модел Xiaomi 18 Ultra също няма официално потвърждение. Сред възможните допълнителни продукти е Xiaomi Watch S5 с 41-милиметров корпус. Часовникът засега се предлага само в Китай, но компанията не е потвърдила дали ще бъде представен заедно със смартфоните. Xiaomi все още не е обявила международните цени на двата телефона. Не са уточнени и всички подробности за конфигурациите, с които Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max ще се продават извън Китай.


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