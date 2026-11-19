Apple разработва четири модела за 20-годишнината на iPhone, като тества два различни дизайна на предното стъкло. Два от прототипите са с плоска повърхност, а другите два използват стъкло, извито по четирите страни на корпуса.

Информацията е споделена от Ice Universe, който публикува нови подробности за юбилейните смартфони. „Apple в момента разработва четири модела, два от които ще бъдат с плоско стъкло, а другите два — с извито стъкло от четирите страни“, твърди той.

Според Ice Universe Apple работи по четиристранно извито стъкло от около три години и през този период е направила няколко промени. Ранните прототипи са имали по-дълбоки извивки, но впоследствие те са били намалени. Засега не е ясно кой от тестваните варианти ще бъде избран за серийно производство.

Моделите с четиристранно извито стъкло се очаква да имат рамки около 1 мм. Формата на стъклото обаче може да ги направи почти невидими при директен поглед към екрана, създавайки впечатление за дисплей без видими граници.

Това би било една от най-съществените промени във външния вид на iPhone през последните години. При този подход извивката не е само по левия и десния ръб, а обхваща и горната, и долната страна на телефона.

Разработването на четири прототипа не означава непременно, че Apple ще пусне четири различни юбилейни iPhone модела. Компанията може да сравнява алтернативни дизайни за два очаквани модела, например за версиите Pro и Pro Max.

Възможно е също моделите с плоско стъкло да бъдат резервен вариант, ако извивката се окаже проблем за издръжливостта, удобството или производството. Тези обяснения обаче не са потвърдени от Apple. Юбилейните смартфони се очакват през 2027 година, когато се навършват 20 години от представянето на първия iPhone.